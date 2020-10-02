https://ria.ru/20201002/germaniya-1578112365.html
Германия вернет России более 2,9 тысячи икон и предметов культа
Берлин официально проинформировал Москву о решении вернуть более 2,9 тысячи икон и предметов культа, задержанных таможней ФРГ, в настоящее время груз находится... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:15
2020-10-02T15:15
2020-10-02T15:27
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
минфин фрг
новости - религия и мировоззрение
москва
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> официально проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о решении вернуть более 2,9 тысячи икон и предметов культа, задержанных таможней ФРГ, в настоящее время груз находится в таможенном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Minfin_FRG/" target="_blank" data-auto="true">Минфина ФРГ</a>, где его упаковывают перед транспортировкой, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Берлине.Переговоры о передаче России конфискованных на таможне икон в основном завершены, заявили ранее РИА Новости в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.Ранее в СМИ появилась информация, что в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> планируют передать России около 3 тысяч икон, конфискованных на границе. Как заявил РИА Новости председатель синодального отдела <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Сергий Привалов), сроки передачи пока неизвестны, если иконы имеют культурно-историческую ценность, они должны пройти обследование и сертификацию в Минкультуры."В начале 2020 года германская сторона официально информировала посольство о принятом решении вернуть <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> более 2,9 тыс. икон и предметов сакрального значения. В настоящее время, по информации германских партнеров, указанные предметы находятся в таможенном управлении Минфина ФРГ, которое занимается их упаковкой для последующей транспортировки в Россию. Посольство рассчитывает до конца текущего года получить от германской стороны более детальные сведения о готовности груза к отправке", - заявили РИА Новости в дипмиссии.
https://ria.ru/20201001/ikona-1578041348.html
https://ria.ru/20191106/1560638083.html
Игорь Земский
Икону нашей оппозиции только оставьте себе
25
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
В основном, стыренных нашими же гражданами для продажи буржуям.
17
7
россия
москва
германия
берлин (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский патриархат, минфин фрг, новости - религия и мировоззрение, москва, германия, берлин (город), в мире