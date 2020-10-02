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https://ria.ru/20201002/gentlemen-1578099520.html
Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма "Джентльмены"
Знаменитый британский режиссер Гай Ричи снимет сериал "Джентльмены" (The Gentlemen) по мотивам своей одноименной криминальной комедии, сообщает издание... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:53
2020-10-02T15:53
культура
кино и сериалы
новости культуры
мэттью макконахи
колин фаррелл
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Знаменитый британский режиссер Гай Ричи снимет сериал "Джентльмены" (The Gentlemen) по мотивам своей одноименной криминальной комедии, сообщает издание Deadline.Сообщается, что сериал выпустит компания Miramax TV, его сценаристом и режиссером станет сам Ричи. Помимо этого он выступит также в роли исполнительного продюсера, наряду с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, которые работали с ним над фильмом.По данным издания, изначально фильм "Джентльмены" задумывался как телесериал. Кто из актеров сыграет главные роли пока не сообщается.В широкий российский прокат фильм "Джентльмены" вышел 13 февраля. Выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Как только он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Главные роли в картине исполнили Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррелл и другие.Ранее<a href="https://ria.ru/20200326/1569173567.html" target="_blank"> сообщалось</a>, что криминальная комедия "Джентльмены" от Гая Ричи стала самым кассовым фильмом режиссера в России.
https://ria.ru/20200907/ritchie-1576772477.html
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кино и сериалы, новости культуры, мэттью макконахи, колин фаррелл, хью грант

Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма "Джентльмены"

15:53 02.10.2020
 
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГАФильм "Джентльмены"(2020)
Фильм Джентльмены(2020) - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Знаменитый британский режиссер Гай Ричи снимет сериал "Джентльмены" (The Gentlemen) по мотивам своей одноименной криминальной комедии, сообщает издание Deadline.
Сообщается, что сериал выпустит компания Miramax TV, его сценаристом и режиссером станет сам Ричи. Помимо этого он выступит также в роли исполнительного продюсера, наряду с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, которые работали с ним над фильмом.
По данным издания, изначально фильм "Джентльмены" задумывался как телесериал. Кто из актеров сыграет главные роли пока не сообщается.
В широкий российский прокат фильм "Джентльмены" вышел 13 февраля. Выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Как только он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Главные роли в картине исполнили Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррелл и другие.
Ранее сообщалось, что криминальная комедия "Джентльмены" от Гая Ричи стала самым кассовым фильмом режиссера в России.
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