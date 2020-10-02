https://ria.ru/20201002/gentlemen-1578099520.html

Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма "Джентльмены"

Знаменитый британский режиссер Гай Ричи снимет сериал "Джентльмены" (The Gentlemen) по мотивам своей одноименной криминальной комедии, сообщает издание... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:53

2020-10-02T15:53

2020-10-02T15:53

культура

кино и сериалы

новости культуры

мэттью макконахи

колин фаррелл

хью грант

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Знаменитый британский режиссер Гай Ричи снимет сериал "Джентльмены" (The Gentlemen) по мотивам своей одноименной криминальной комедии, сообщает издание Deadline.Сообщается, что сериал выпустит компания Miramax TV, его сценаристом и режиссером станет сам Ричи. Помимо этого он выступит также в роли исполнительного продюсера, наряду с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, которые работали с ним над фильмом.По данным издания, изначально фильм "Джентльмены" задумывался как телесериал. Кто из актеров сыграет главные роли пока не сообщается.В широкий российский прокат фильм "Джентльмены" вышел 13 февраля. Выпускник Оксфорда придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Как только он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Главные роли в картине исполнили Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррелл и другие.Ранее<a href="https://ria.ru/20200326/1569173567.html" target="_blank"> сообщалось</a>, что криминальная комедия "Джентльмены" от Гая Ричи стала самым кассовым фильмом режиссера в России.

https://ria.ru/20200907/ritchie-1576772477.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, мэттью макконахи, колин фаррелл, хью грант