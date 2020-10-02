https://ria.ru/20201002/frantsiya-1578101504.html

Глава МИД Франции поговорил с армянским и азербайджанским коллегами

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с армянским и азербайджанским коллегами 3ограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, вновь призвал к... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:42

2020-10-02T12:42

2020-10-02T13:06

жан-ив ле дриан

дональд трамп

владимир путин

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

мид армении

мид азербайджана

мид франции‎

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150209/18/1502091817_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ce7b91a6da394125e8f20843c796f6b7.jpg

<strong>ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Глава МИД Франции <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Ив Ле Дриан</a> провел переговоры с армянским и азербайджанским коллегами 3ограбом <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Мнацаканяном</a> и Джейхуном Байрамовым, вновь призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, сказано в заявлении французского министра."В ходе этих переговоров я подтвердил настоятельную необходимость добиться прекращения боевых действий без промедления и без предварительных условий. Их продолжение лишь увеличит количество жертв, в частности среди гражданского населения, материальные и человеческие потери, которые несут обе стороны, и угрозу неконтролируемой эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении."Я предупредил своих собеседников об угрозе интернационализации конфликта", - подчеркнул Ле Дриан.Лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – ранее призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578100123.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578053709.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан-ив ле дриан, дональд трамп, владимир путин, нагорный карабах, мид армении, мид азербайджана, мид франции‎, азербайджан, армения, в мире