Глава МИД Франции поговорил с армянским и азербайджанским коллегами
12:42 02.10.2020 (обновлено: 13:06 02.10.2020)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с армянским и азербайджанским коллегами 3ограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, вновь призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, сказано в заявлении французского министра.
"В ходе этих переговоров я подтвердил настоятельную необходимость добиться прекращения боевых действий без промедления и без предварительных условий. Их продолжение лишь увеличит количество жертв, в частности среди гражданского населения, материальные и человеческие потери, которые несут обе стороны, и угрозу неконтролируемой эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении.
"Я предупредил своих собеседников об угрозе интернационализации конфликта", - подчеркнул Ле Дриан.
Лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – ранее призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.