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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/frantsiya-1578101504.html
Глава МИД Франции поговорил с армянским и азербайджанским коллегами
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с армянским и азербайджанским коллегами 3ограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, вновь призвал к... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:42
2020-10-02T13:06
жан-ив ле дриан
дональд трамп
владимир путин
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
мид армении
мид азербайджана
мид франции‎
азербайджан
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<strong>ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Глава МИД Франции <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank" data-auto="true">Жан-Ив Ле Дриан</a> провел переговоры с армянским и азербайджанским коллегами 3ограбом <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Мнацаканяном</a> и Джейхуном Байрамовым, вновь призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, сказано в заявлении французского министра."В ходе этих переговоров я подтвердил настоятельную необходимость добиться прекращения боевых действий без промедления и без предварительных условий. Их продолжение лишь увеличит количество жертв, в частности среди гражданского населения, материальные и человеческие потери, которые несут обе стороны, и угрозу неконтролируемой эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении."Я предупредил своих собеседников об угрозе интернационализации конфликта", - подчеркнул Ле Дриан.Лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – ранее призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578100123.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578053709.html
нагорный карабах
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жан-ив ле дриан, дональд трамп, владимир путин, нагорный карабах, мид армении, мид азербайджана, мид франции‎, азербайджан, армения, в мире

Глава МИД Франции поговорил с армянским и азербайджанским коллегами

12:42 02.10.2020 (обновлено: 13:06 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с армянским и азербайджанским коллегами 3ограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, вновь призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, сказано в заявлении французского министра.
"В ходе этих переговоров я подтвердил настоятельную необходимость добиться прекращения боевых действий без промедления и без предварительных условий. Их продолжение лишь увеличит количество жертв, в частности среди гражданского населения, материальные и человеческие потери, которые несут обе стороны, и угрозу неконтролируемой эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении.
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"Я предупредил своих собеседников об угрозе интернационализации конфликта", - подчеркнул Ле Дриан.
Лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – ранее призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЖан-Ив Ле ДрианДональд ТрампВладимир ПутинНагорный КарабахМИД АрменииМИД АзербайджанаМИД Франции‎АзербайджанАрменияВ мире
 
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