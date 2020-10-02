https://ria.ru/20201002/foto-1578129823.html

Провокационные фото дочери Веры Брежневой поразили фанатов

Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала серию провокационных фото в своем Instagram, которые пришлись по душе ее подписчикам. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T19:54

2020-10-02T19:54

2020-10-02T19:54

шоубиз

вера брежнева

мила йовович

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Дочь певицы <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/">Веры Брежневой</a> Соня Киперман опубликовала серию провокационных фото в своем Instagram, которые пришлись по душе ее подписчикам.На снимках девушка позирует в платье с большим вырезом и на тонких бретельках, демонстрируя плечи и декольте. Образ девушки дополнили легкие кудри, массивные украшения и неброский макияж. "Купите мне цветы", — написала дочь Брежневой. Фолловеры оценили фотографии девушки, а некоторые изъявили желание сделать ей подарок."Приезжай в Голландию за цветами", "Красотка", "Из России с любовью", "Похожа на <a href="http://ria.ru/person_Mila_JJovovich/" target="_blank" data-auto="true">Милу Йовович</a>", "Наша любовь", "Великолепна", — написали фанаты. Соня Киперман с 14 лет начала карьеру в модельном бизнесе и дебютировала в качестве актрисы в американском сериале "Дневники вампира". С 2018 года она учится в <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a>, но часто бывает в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/brezhneva-1576938890.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вера брежнева, мила йовович