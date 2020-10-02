https://ria.ru/20201002/foto-1578129823.html
Провокационные фото дочери Веры Брежневой поразили фанатов
Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала серию провокационных фото в своем Instagram, которые пришлись по душе ее подписчикам. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:54
2020-10-02T19:54
2020-10-02T19:54
шоубиз
вера брежнева
мила йовович
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Дочь певицы <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/">Веры Брежневой</a> Соня Киперман опубликовала серию провокационных фото в своем Instagram, которые пришлись по душе ее подписчикам.На снимках девушка позирует в платье с большим вырезом и на тонких бретельках, демонстрируя плечи и декольте. Образ девушки дополнили легкие кудри, массивные украшения и неброский макияж. "Купите мне цветы", — написала дочь Брежневой. Фолловеры оценили фотографии девушки, а некоторые изъявили желание сделать ей подарок."Приезжай в Голландию за цветами", "Красотка", "Из России с любовью", "Похожа на <a href="http://ria.ru/person_Mila_JJovovich/" target="_blank" data-auto="true">Милу Йовович</a>", "Наша любовь", "Великолепна", — написали фанаты. Соня Киперман с 14 лет начала карьеру в модельном бизнесе и дебютировала в качестве актрисы в американском сериале "Дневники вампира". С 2018 года она учится в <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a>, но часто бывает в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/brezhneva-1576938890.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вера брежнева, мила йовович