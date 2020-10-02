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Шоубиз
https://ria.ru/20201002/foto-1578129823.html
Провокационные фото дочери Веры Брежневой поразили фанатов
Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала серию провокационных фото в своем Instagram, которые пришлись по душе ее подписчикам. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:54
2020-10-02T19:54
шоубиз
вера брежнева
мила йовович
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Дочь певицы <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/">Веры Брежневой</a> Соня Киперман опубликовала серию провокационных фото в своем Instagram, которые пришлись по душе ее подписчикам.На снимках девушка позирует в платье с большим вырезом и на тонких бретельках, демонстрируя плечи и декольте. Образ девушки дополнили легкие кудри, массивные украшения и неброский макияж. "Купите мне цветы", — написала дочь Брежневой. Фолловеры оценили фотографии девушки, а некоторые изъявили желание сделать ей подарок."Приезжай в Голландию за цветами", "Красотка", "Из России с любовью", "Похожа на <a href="http://ria.ru/person_Mila_JJovovich/" target="_blank" data-auto="true">Милу Йовович</a>", "Наша любовь", "Великолепна", — написали фанаты. Соня Киперман с 14 лет начала карьеру в модельном бизнесе и дебютировала в качестве актрисы в американском сериале "Дневники вампира". С 2018 года она учится в <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a>, но часто бывает в России.
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вера брежнева, мила йовович

Провокационные фото дочери Веры Брежневой поразили фанатов

19:54 02.10.2020
 
© Фото : @sonyaxkiperman Соня Киперман
Соня Киперман - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : @sonyaxkiperman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала серию провокационных фото в своем Instagram, которые пришлись по душе ее подписчикам.
На снимках девушка позирует в платье с большим вырезом и на тонких бретельках, демонстрируя плечи и декольте. Образ девушки дополнили легкие кудри, массивные украшения и неброский макияж. "Купите мне цветы", — написала дочь Брежневой.
Фолловеры оценили фотографии девушки, а некоторые изъявили желание сделать ей подарок.
"Приезжай в Голландию за цветами", "Красотка", "Из России с любовью", "Похожа на Милу Йовович", "Наша любовь", "Великолепна", — написали фанаты.
Соня Киперман с 14 лет начала карьеру в модельном бизнесе и дебютировала в качестве актрисы в американском сериале "Дневники вампира". С 2018 года она учится в США, но часто бывает в России.
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ШоубизВера БрежневаМила Йовович
 
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