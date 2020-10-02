https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578095746.html
Минск хочет пересмотреть дипломатические отношения с Евросоюзом
Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений с ЕС, сообщается на... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:42
2020-10-02T11:42
2020-10-02T11:42
шарль мишель
евросоюз
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений с ЕС, сообщается на сайте <a href="https://ria.ru/organization_MID_Belorussii" target="_blank">МИД Белоруссии</a>.Как отметили в МИД, "дальнейшая раскрутка <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений".Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений значатся примерно 40 лиц.
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578093146.html
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
Вполне достаточно иметь дипотношения со странами. А с ЕС вовсе не обязательно.
49
Сергей Половцев
Не Минск, а под одеялом инаугурированный президент.
44
8
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шарль мишель, евросоюз, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире