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Минск хочет пересмотреть дипломатические отношения с Евросоюзом
Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений с ЕС, сообщается на... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:42
2020-10-02T11:42
шарль мишель
евросоюз
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений с ЕС, сообщается на сайте <a href="https://ria.ru/organization_MID_Belorussii" target="_blank">МИД Белоруссии</a>.Как отметили в МИД, "дальнейшая раскрутка <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений".Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений значатся примерно 40 лиц.
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578093146.html
Вполне достаточно иметь дипотношения со странами. А с ЕС вовсе не обязательно.
49
Не Минск, а под одеялом инаугурированный президент.
44
8
минск
белоруссия
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шарль мишель, евросоюз, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Минск хочет пересмотреть дипломатические отношения с Евросоюзом

11:42 02.10.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид города Минска
Вид города Минска - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений с ЕС, сообщается на сайте МИД Белоруссии.

"ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, "дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений".
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений значатся примерно 40 лиц.
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Шарль МишельЕвросоюзМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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