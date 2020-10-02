https://ria.ru/20201002/evrosovet-1578114791.html

В Евросовете рассказали о принятии новых санкций по ситуации в Белоруссии

Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что Евросоюз принял новые санкции по ситуации в Белоруссии. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:43

2020-10-02T15:43

2020-10-02T15:43

протесты в белоруссии

евросовет

шарль мишель

александр лукашенко

евросоюз

кипр

турция

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> подтвердил, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> принял новые санкции по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее сообщалось, что саммит стран Евросоюза принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц. В течение нескольких недель страны союза не могли согласовать новые ограничительные меры по Белоруссии из-за позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, который хотел от ЕС более решительных действий в отношении <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> ввиду ситуации в Восточном Средиземноморье. Вопрос был вынесен на саммит и разблокирован в четверг. Главы государств договорились запустить в пятницу письменную процедуру для официального закрепления своего политического решения по санкциям."Мы приняли решение ввести в действие и, как я объявил вчера, сегодня это было сделано. Мы имплементировали санкции, у нас есть список из 40 имен", - сказал он на пресс-конференции.При этом санкции вступают в действие лишь после публикации в Официальном журнале ЕС, о которой пока не сообщалось. Как ранее рассказал РИА Новости источник в ЕС, список индивидуальных санкций Евросоюза по ситуации в Белоруссии, как ожидается, вступит в силу в пятницу, сразу после публикации в этом журнале.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578110953.html

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578103607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, александр лукашенко, евросоюз, кипр, турция, белоруссия, в мире