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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/evrosovet-1578114791.html
В Евросовете рассказали о принятии новых санкций по ситуации в Белоруссии
Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что Евросоюз принял новые санкции по ситуации в Белоруссии. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:43
2020-10-02T15:43
протесты в белоруссии
евросовет
шарль мишель
александр лукашенко
евросоюз
кипр
турция
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> подтвердил, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> принял новые санкции по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее сообщалось, что саммит стран Евросоюза принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц. В течение нескольких недель страны союза не могли согласовать новые ограничительные меры по Белоруссии из-за позиции <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>, который хотел от ЕС более решительных действий в отношении <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> ввиду ситуации в Восточном Средиземноморье. Вопрос был вынесен на саммит и разблокирован в четверг. Главы государств договорились запустить в пятницу письменную процедуру для официального закрепления своего политического решения по санкциям."Мы приняли решение ввести в действие и, как я объявил вчера, сегодня это было сделано. Мы имплементировали санкции, у нас есть список из 40 имен", - сказал он на пресс-конференции.При этом санкции вступают в действие лишь после публикации в Официальном журнале ЕС, о которой пока не сообщалось. Как ранее рассказал РИА Новости источник в ЕС, список индивидуальных санкций Евросоюза по ситуации в Белоруссии, как ожидается, вступит в силу в пятницу, сразу после публикации в этом журнале.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578110953.html
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578103607.html
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евросовет, шарль мишель, александр лукашенко, евросоюз, кипр, турция, белоруссия, в мире

В Евросовете рассказали о принятии новых санкций по ситуации в Белоруссии

15:43 02.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что Евросоюз принял новые санкции по ситуации в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что саммит стран Евросоюза принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц. В течение нескольких недель страны союза не могли согласовать новые ограничительные меры по Белоруссии из-за позиции Кипра, который хотел от ЕС более решительных действий в отношении Турции ввиду ситуации в Восточном Средиземноморье. Вопрос был вынесен на саммит и разблокирован в четверг. Главы государств договорились запустить в пятницу письменную процедуру для официального закрепления своего политического решения по санкциям.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 14:54Протесты в Белоруссии
Меркель прокомментировала санкции Евросоюза против Белоруссии
"Мы приняли решение ввести в действие и, как я объявил вчера, сегодня это было сделано. Мы имплементировали санкции, у нас есть список из 40 имен", - сказал он на пресс-конференции.
При этом санкции вступают в действие лишь после публикации в Официальном журнале ЕС, о которой пока не сообщалось. Как ранее рассказал РИА Новости источник в ЕС, список индивидуальных санкций Евросоюза по ситуации в Белоруссии, как ожидается, вступит в силу в пятницу, сразу после публикации в этом журнале.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 13:11Протесты в Белоруссии
Белоруссия вводит ответные санкции против Евросоюза
 
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Протесты в БелоруссииЕвросоветШарль МишельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзКипрТурцияБелоруссияВ мире
 
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