В Евросовете рассказали о принятии новых санкций по ситуации в Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил, что Евросоюз принял новые санкции по ситуации в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что саммит стран Евросоюза принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц. В течение нескольких недель страны союза не могли согласовать новые ограничительные меры по Белоруссии из-за позиции Кипра, который хотел от ЕС более решительных действий в отношении Турции ввиду ситуации в Восточном Средиземноморье. Вопрос был вынесен на саммит и разблокирован в четверг. Главы государств договорились запустить в пятницу письменную процедуру для официального закрепления своего политического решения по санкциям.
"Мы приняли решение ввести в действие и, как я объявил вчера, сегодня это было сделано. Мы имплементировали санкции, у нас есть список из 40 имен", - сказал он на пресс-конференции.
При этом санкции вступают в действие лишь после публикации в Официальном журнале ЕС, о которой пока не сообщалось. Как ранее рассказал РИА Новости источник в ЕС, список индивидуальных санкций Евросоюза по ситуации в Белоруссии, как ожидается, вступит в силу в пятницу, сразу после публикации в этом журнале.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.