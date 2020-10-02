https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

"Положить конец кризису". Чего Европа ждет от Лукашенко

Вторую неделю вокруг Белоруссии идет война санкций. Страны Евросоюза не признают легитимность Александра Лукашенко и грозят ввести жесткие ограничения. Но... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:00

2020-10-02T08:00

2020-10-02T11:39

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

андрей картаполов

средиземное море

прибалтика

совет федерации рф

союзное государство

нато

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова.</strong> Вторую неделю вокруг Белоруссии идет война санкций. Страны Евросоюза не признают легитимность Александра Лукашенко и грозят ввести жесткие ограничения. Но единого мнения, как деморализовать белорусские власти, в Брюсселе нет. Между тем Москва и Минск возобновили диалог по углубленной интеграции в рамках Союзного государства. Почему Запад так и не достиг консенсуса, разбиралось РИА Новости.Замешательство ЕвропыВ ЕС понимают, что от экономических санкций пострадают прежде всего простые люди, а не политический режим Лукашенко.Там склоняются к мерам против белорусских чиновников. В Литве, Латвии, Эстонии и Польше уверены: это заставит политическую и бизнес-элиту республики задуматься, насколько целесообразно поддерживать Лукашенко. И рано или поздно власть лишится доверия, считают в Брюсселе.Но конкретных шагов пока не предприняли — вмешались геополитические хитросплетения внутри ЕС. Демарш устроил Кипр: Никосия требует вначале разобраться с Турцией, которая незаконно ведет разведку месторождений в Средиземном море.Пока Брюссель убеждает киприотов, некоторые страны выступают самостоятельно. Так, Великобритания и Канада первыми объявили ограничения в отношении белорусских высокопоставленных лиц.Наряду с Лукашенко под рестрикции попали его старший сын Виктор, глава президентской администрации Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев. Британскому и канадскому бизнесу запретили сделки с людьми из санкционного списка.Вашингтон планировал поддержать Лондон и Оттаву. Однако в последний момент в Белом доме дали понять, что дождутся единого решения ЕС по белорусскому кризису. Американцы пообещали, что начнут действовать, если в течение недели Брюссель не договорится с Кипром. Но неделю ждать не пришлось. Накануне Брюссель все же согласовал санкции против белорусских чиновников. Им вменяется фальсификация выборов и нарушение прав человека. В черный список попали около 40 имен. Минск пообещал ответить зеркально. Вовлечь Россию в диалогСобственный взгляд на события в Минске отстаивает и Франция. Эммануэль Макрон встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По итогам переговоров французский лидер предложил подключить к урегулированию Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе."Посредничество ОБСЕ способно положить конец кризису. Помимо санкций, важно вести диалог с Россией. Без Владимира Путина мы ничего не добьемся", — высказался Макрон.В телефонном разговоре с Путиным французский президент снова поднял тему ОБСЕ и подчеркнул, что такой формат работы даст результат только при поддержке Москвы.В Минске французское миротворчество не нашло понимания. Встречу Макрона с Тихановской в МИД Белоруссии назвали "лишенной практического смысла"."В дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов. Они гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу", — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.Углубленная интеграцияТем временем Москва и Минск возобновили диалог по углублению интеграции в рамках Союзного государства. На состоявшемся в начале недели форуме регионов Белоруссии и России секретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал, что стороны приступили к согласованию дорожных карт."Обсуждаются вопросы передвижения, устройства на работу и вообще то состояние, когда белорусы не чувствуют себя иностранцами в России, а россияне — иностранцами в Белоруссии", — сообщил он.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сентябрьская встреча президентов России и Белоруссии привела "к переосмыслению и перезапуску" двусторонних отношений.На форуме регионов стало известно, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину против коронавируса. Более того, между странами в ближайшее время могут отменить роуминг. Уже приступили к тестовым испытаниям.Еще один результат — решение углубить связи в совместной подготовке вооруженных сил на 2021 год."НАТО наращивает боевой потенциал и активность в Европе. Развертывание инфраструктуры усиленными темпами идет в Прибалтике. Главная цель — демонтаж военного союза Белоруссии и России", — пояснил на форуме представитель российского оборонного ведомства Андрей Картаполов.Реакция наоборот"Для Белоруссии санкции Запада — дело не новое. Но даже экономическое давление не повлияло на политический курс. Власти, наоборот, показали, что не прогнутся", — говорит Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" экспертной инициативы "Минский диалог".Он вспоминает 2010 год — тогда после президентских выборов Запад ввел против режима Лукашенко жесткие ограничения. В ЕС и США рассчитывали как минимум на освобождение политических заключенных. Но все отсидели практически полный срок."Освободить политзаключенных Лукашенко согласился только в 2015-м, когда Брюссель возобновил контакты с Минском", — замечает эксперт.По его мнению, если ЕС все же утвердит санкции, они не будут масштабными. И не только потому, что Лукашенко их снова проигнорирует."На Западе осознают, что ограничения усилят зависимость Белоруссии от России. В условиях внешнего давления Москва для Лукашенко — основная поддержка, и укреплять эти связи — не в интересах ЕС и США. Санкции — это скорее попытка психологически воздействовать на белорусский режим", — уверен Мельянцов.Не только РоссияБелорусский политолог Алексей Дзермант тоже считает, что персональные меры не окажут серьезного влияния на белорусскую экономику. У Минска в любом случае останутся внешние партнеры."Прежде всего это Россия и Китай. Кроме того, в последние годы развиваются инвестиционные проекты с арабскими государствами. То есть Минск в любом случае не попадет в тотальную зависимость от Москвы", — полагает эксперт. Однако отношения с Западом, по его прогнозам, будут прохладными."Что касается российско-белорусских связей, то здесь, скорее всего, появится дополнительная повестка. Логичным, например, выглядит сближение Москвы и Минска в сфере безопасности и обороны", — рассуждает Дзермант. И добавляет: но это если Россия и Белоруссия полностью согласуют дорожные карты, что, вероятно, вызовет в обществе обсуждения и критику. Тем не менее эксперт не торопит события и призывает дождаться конкретики от двух столиц.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://ria.ru/20200906/biznes-belorussiya-1576773316.html

zrnyk2302 Мы бунтуем тк : мы против двойного налогообложения. Мы против постоянных девальваций( раз в пол года наша валюта обесценивается на треть). Мы хотим иметь доступ к информации чтобы можно было вовремя снять депозит перед девальвацией. Мы против прикрепления человека к месту работы, когда фактически работник не может перемещаться куда захочет. Мы против налога на безработных. Мы хотим разделения ветвей власти, чтобы каждый имел возможность защитить себя от произвола чиновников. Мы хотим чтобы власть слышала наши желания. (напр в минске украли деньги на ремонт водоснабжения). Мы хотим избирать президента, парламент, судей. Мы хотим иметь возможность в самореализации, на данный момент бизнес закрывают а тех кто его основал садят либо штрафуют. Мы хотим жить в мире с нашими соседями. Мы не хотим иметь во главе государства больного на голову тирана 76

Юрий Ф И тем более батька-80% заявлял не раз, что Белоруссия - не Русский Мир, и даже обещал России такую партизанскую войну, что мама не горюй... 37

12

россия

средиземное море

прибалтика

франция

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, андрей картаполов, средиземное море, прибалтика, совет федерации рф, союзное государство, нато, мид белоруссии, григорий рапота, франция, белоруссия, в мире