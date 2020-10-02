https://ria.ru/20201002/esenin-1578124233.html

Рязанская область достойно отмечает 125-летие Сергея Есенина

Рязанская область приложила все усилия, чтобы масштабное празднование 125-летия со дня рождения Сергея Есенина способствовало дальнейшей популяризации... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:59

2020-10-02T17:59

2020-10-02T17:59

рязанская область

николай любимов

алла манилова

сергей есенин

рязанская область

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<strong>РЯЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанская область</a> приложила все усилия, чтобы масштабное празднование 125-летия со дня рождения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Esenin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Есенина</a> способствовало дальнейшей популяризации литературного наследия поэта, заявил в пятницу губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a>.3 октября исполняется 125 лет со дня рождения Сергея Есенина."Весь год мы совместно активно работали над тем, чтобы достойно отметить это значимое для Рязанской области и всей страны событие, чтобы реализовать целый ряд важных проектов, связанных с сохранением памяти и наследия Сергея Есенина", - сказал Любимов на заседании оргкомитета.По его словам, в целом запланированные мероприятия, несмотря на пандемию, реализованы. В частности, в музее-заповеднике поэта воссозданы каретный сарай, оранжерея и баня, отреставрированы объекты усадьбы Есениных: изба-времянка, амбар и рига. Созданы новые музейные экспозиции. Издана всемирная карта есенинских мест. Институт мировой литературы имени Горького РАН обобщил научные материалы для издания Есенинской энциклопедии, которая уже в этом году выйдет в свет тиражом в тысячу экземпляров.В настоящее время проходят "Есенинские дни-2020", а 4 ноября в Центре славянских культур состоится "Есенинский вечер" с участием послов иностранных государств."Мы вместе очень старались сделать так, чтобы масштабное празднование 125-летия со дня рождения Есенина всемерно способствовало дальнейшей популяризации литературного наследия поэта, а также позволило укрепить позитивный имидж России и Рязанской области в международном культурном пространстве", - сказал Любимов.Он выразил надежду, что участники торжеств, которые пройдут в рязанском селе Константиново 3 октября, смогут узнать для себя новое из творчества и жизни Есенина."У нас все получилось. Но совместная работа по популяризации творчества Есенина в России не закончена. У каждого юбилея должно оставаться наследие и передаваться из года в год в самых разных культурных акциях, которые мы обязательно будем проводить и в последующие годы", - отметила на заседании статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_Alla_Manilova/" target="_blank" data-auto="true">Алла Манилова</a>.Она добавила, что министерство будет поддерживать выставочную активность рязанского музея-заповедника Есенина.В пятницу в рязанской областной библиотеке имени Горького открылась выставка к юбилею Есенина "Живите так, как вас ведет звезда…". Экспозиция рассказывает о ключевых эпизодах биографии поэта и знакомит с малоизвестными фактами из его жизни и творчества.По словам Николая Любимова, день рождения Есенина для Рязанской области является одним из самых значимых праздников."Абсолютно искренне многие жители региона считают его для себя особенным. Это потому что наш "березовый край", воспетый великим поэтом, пропитан его творчеством. Регион получил беспрецедентную поддержку от министерства культуры РФ при подготовке и проведении мероприятий к юбилею. Уверен, что вся наша совместная работа не напрасна и послужит новым импульсом в популяризации творческого наследия великого земляка", – сказал на открытии выставки Любимов.

https://ria.ru/20200929/esenin-1577947850.html

https://ria.ru/20190719/1556708019.html

https://ria.ru/20200807/1575495555.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, алла манилова, сергей есенин, рязанская область