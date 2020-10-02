https://ria.ru/20201002/ermoshina-1578118002.html

Глава ЦИК Белоруссии вошла в санкционный список Евросоюза

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина включена в санкционный список ЕС, говорится в решении Евросоюза, опубликованном в пятницу в... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:25

2020-10-02T16:25

2020-10-02T16:43

протесты в белоруссии

лидия ермошина

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Глава Центральной избирательной комиссии <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> включена в санкционный список ЕС, говорится в решении <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, опубликованном в пятницу в официальном журнале ЕС.Ермошину и других членов белорусского ЦИК обвиняют в фальсификации результатов выборов, а также в недопущении кандидатов от оппозиции к участию в президентской гонке. Кроме того, по мнению ЕС, белорусский ЦИК препятствовал работе независимых наблюдателей на избирательных участках.Из числа представителей Избиркома Белоруссии под санкциями также оказались Ирина Целиковец, Олег Слижевский, Марина Рахманова, Игорь Плышевский, Александр Лосякин, Светлана Кацубо и другие.Всего в список, который формально вступил в силу 2 октября, вошли 40 человек – в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии, которых ЕС обвиняет в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> под санкции не попал.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201002/lukashenko-1578082524.html

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лидия ермошина, евросоюз, белоруссия, в мире