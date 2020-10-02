https://ria.ru/20201002/elba-1578060038.html

В триллере "Зверь" Идрис Эльба сразится со львом на выживание

В фильме под названием "Beast" ("Зверь") на студии Universal Pictures главную роль сыграет Идрис Эльба, сообщает Deadline. Ему предстоит сразиться со львом. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T01:32

2020-10-02T01:32

2020-10-02T01:32

культура

блейк лайвли

идрис эльба

кино и сериалы

новости культуры

исландия

африка

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости</strong>. В фильме под названием "Beast" ("Зверь") на студии Universal Pictures главную роль сыграет Идрис Эльба, <a href="https://deadline.com/2020/09/idris-elba-beast-universal-pictures-baltasar-kormakur-1234589002/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. Ему предстоит сразиться со львом. Режиссером выступит Бальтасар Кормакур ("Эверест", "Два ствола") из Исландии. Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно, что события развернутся в Африке, а история в чем-то похожа на триллер "Отмель" (2016) с Блейк Лайвли, где главную героиню, серфера, преследовала акула. Автор сценария — Райан Ингл. В его работе "Рэмпейдж" (2018) с Дуэйном Джонсоном речь также шла о противостоянии людей и животных (горилл), которые превратились в настоящих монстров из-за вышедшего из-под контроля генетического эксперимента.

https://ria.ru/20200818/1575890658.html

исландия

африка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

блейк лайвли, идрис эльба, кино и сериалы, новости культуры, исландия, африка