https://ria.ru/20201002/efremov-1578131470.html

Ефремов прислал в суд вторую жалобу на приговор

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, прислал в суд вторую жалобу на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T20:01

2020-10-02T20:01

2020-10-02T20:01

елизавета шаргородская

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

владимир васильев

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, прислал в суд вторую жалобу на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Лела Кокая."В суд поступила очередная жалоба Ефремова", - сказала она.По словам пресс-секретаря, в ней он повторяет доводы предыдущей жалобы, в которой указывал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.Со стороны Ефремова апелляции также подали Пашаев и его коллега <a href="http://ria.ru/person_elizaveta-shargorodskaya/" target="_blank" data-auto="true">Елизавета Шаргородская</a>, по отдельности новые адвокаты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Васильев</a> и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.

https://ria.ru/20201002/efremov-1578081703.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизавета шаргородская, эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, владимир васильев, москва, происшествия