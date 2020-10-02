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https://ria.ru/20201002/efremov-1578131470.html
Ефремов прислал в суд вторую жалобу на приговор
Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, прислал в суд вторую жалобу на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T20:01
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елизавета шаргородская
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
владимир васильев
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, прислал в суд вторую жалобу на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Лела Кокая."В суд поступила очередная жалоба Ефремова", - сказала она.По словам пресс-секретаря, в ней он повторяет доводы предыдущей жалобы, в которой указывал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.Со стороны Ефремова апелляции также подали Пашаев и его коллега <a href="http://ria.ru/person_elizaveta-shargorodskaya/" target="_blank" data-auto="true">Елизавета Шаргородская</a>, по отдельности новые адвокаты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Васильев</a> и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.
https://ria.ru/20201002/efremov-1578081703.html
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елизавета шаргородская, эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, владимир васильев, москва, происшествия

Ефремов прислал в суд вторую жалобу на приговор

20:01 02.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевАктер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, прислал в суд вторую жалобу на приговор, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
"В суд поступила очередная жалоба Ефремова", - сказала она.
По словам пресс-секретаря, в ней он повторяет доводы предыдущей жалобы, в которой указывал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Эльмана Пашаева.
Со стороны Ефремова апелляции также подали Пашаев и его коллега Елизавета Шаргородская, по отдельности новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин. Кроме того, приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Елизавета ШаргородскаяЭльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваВладимир ВасильевМоскваПроисшествия
 
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