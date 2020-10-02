https://ria.ru/20201002/efremov-1578081703.html

Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор

Адвокат Сергей Жорин рассказал в эфире НСН, что единственным шансом для актера Михаила Ефремова смягчить приговор по делу о смертельном ДТП является раскаяние. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T01:13

2020-10-02T01:13

2020-10-02T01:13

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

сергей жорин

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHorin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Жорин</a> рассказал в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a>, что единственным шансом для актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> смягчить приговор по делу о смертельном ДТП является раскаяние.Ранее Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО, в котором вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне. В начале сентября Пресненский суд признал артиста виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима."Сейчас Ефремов понимает, что позиция, которую он избрал, неправильная. Тем более, вполне возможно, что он действительно раскаивается и готов возместить ущерб. Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам. Это правильный ход", - заявил Жорин.По его словам, есть определенная вероятность того, что суд пойдет на смягчение приговора."Я думаю, что написанное Ефремовым соответствует действительности. Думаю, какое-то воздействие на Ефремова (экс-адвокат артиста Эльман. – прим. ред.) Пашаев оказывал. Ефремов впервые столкнулся с такой ситуацией, он не обладает юридическим образованием. Вполне возможно, он слышал то, что хотел слышать", - заключил адвокат.Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/krutoy-1578067712.html

https://ria.ru/20201001/efremov-1578051846.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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