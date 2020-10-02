Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/efremov-1578081703.html
Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
Адвокат Сергей Жорин рассказал в эфире НСН, что единственным шансом для актера Михаила Ефремова смягчить приговор по делу о смертельном ДТП является раскаяние. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T01:13
2020-10-02T01:13
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
сергей жорин
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577559875_0:0:2468:1389_1400x0_80_0_0_9418e76ad64100abe5a3785d262630cb.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHorin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Жорин</a> рассказал в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a>, что единственным шансом для актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> смягчить приговор по делу о смертельном ДТП является раскаяние.Ранее Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО, в котором вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне. В начале сентября Пресненский суд признал артиста виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима."Сейчас Ефремов понимает, что позиция, которую он избрал, неправильная. Тем более, вполне возможно, что он действительно раскаивается и готов возместить ущерб. Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам. Это правильный ход", - заявил Жорин.По его словам, есть определенная вероятность того, что суд пойдет на смягчение приговора."Я думаю, что написанное Ефремовым соответствует действительности. Думаю, какое-то воздействие на Ефремова (экс-адвокат артиста Эльман. – прим. ред.) Пашаев оказывал. Ефремов впервые столкнулся с такой ситуацией, он не обладает юридическим образованием. Вполне возможно, он слышал то, что хотел слышать", - заключил адвокат.Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/krutoy-1578067712.html
https://ria.ru/20201001/efremov-1578051846.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577559875_0:0:2468:1851_1400x0_80_0_0_43c37949f9d68225aed52476d10757a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, сергей жорин, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор

01:13 02.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Адвокат Сергей Жорин рассказал в эфире НСН, что единственным шансом для актера Михаила Ефремова смягчить приговор по делу о смертельном ДТП является раскаяние.
Ранее Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО, в котором вновь признал вину в смертельном ДТП на Смоленской площади и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне. В начале сентября Пресненский суд признал артиста виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Вручение премии Человек года GQ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 18:02
"Сам себя не простит". Игорь Крутой пожалел осужденного Ефремова
"Сейчас Ефремов понимает, что позиция, которую он избрал, неправильная. Тем более, вполне возможно, что он действительно раскаивается и готов возместить ущерб. Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам. Это правильный ход", - заявил Жорин.
По его словам, есть определенная вероятность того, что суд пойдет на смягчение приговора.
"Я думаю, что написанное Ефремовым соответствует действительности. Думаю, какое-то воздействие на Ефремова (экс-адвокат артиста Эльман. – прим. ред.) Пашаев оказывал. Ефремов впервые столкнулся с такой ситуацией, он не обладает юридическим образованием. Вполне возможно, он слышал то, что хотел слышать", - заключил адвокат.
Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 14:44
Ефремов частично возместил ущерб старшему сыну погибшего в ДТП Захарова
 
Обсудить1
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваСергей ЖоринМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Евросоюз вводит санкции против Белоруссии
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
Лента новостейМолния