Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/draka-1578122224.html
Житель Крыма умер после драки с чеченцем
Уголовное дело заведено после драки в Симферополе между местным жителем и гостем из Чечни, в результате которой первый скончался, следователи СУСК РФ по Крыму... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:25
2020-10-02T17:25
следственный комитет россии (ск рф)
симферополь
республика крым
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело заведено после драки в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> между местным жителем и гостем из Чечни, в результате которой первый скончался, следователи СУСК РФ по Крыму также проверят действия медиков, сообщает ведомство.Инцидент произошел в центре Симферополя между 36-летним симферопольцем и жителем Чеченской республики, сообщили в СУСК. В результате удара в голову крымчанин получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на следующий день у себя дома. По данным СМИ, драка имела место в ночь на 20 сентября."Главным следственным управлением <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республике Крым</a> и городу <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a> возбуждено и расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (ч.4 ст. 111 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.Следователи во взаимодействии с представителем главы Чечни в Крыму установили личность отдыхавшего на полуострове, который через несколько дней после инцидента вернулся домой. В ближайшее время он должен прибыть в Симферополь для проведения следственных действий.В ведомстве отметили, что дадут оценку действиям медиков, к которым пострадавший обращался за помощью.
https://ria.ru/20201001/draka-1578032966.html
Эти чеченские гости уже порядком задолжали всю Страну.
35
Провокационная нововсть, нехорошо это. Зачем упор делать на национальность? Как будто если бы крымчанина крепко ударил по голове русский, украинец или татарин, он что, не умер бы?
30
5
симферополь
республика крым
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_0cc5ff264176c25fe585ec7ef62336bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), симферополь, республика крым, севастополь, происшествия

Житель Крыма умер после драки с чеченцем

17:25 02.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Уголовное дело заведено после драки в Симферополе между местным жителем и гостем из Чечни, в результате которой первый скончался, следователи СУСК РФ по Крыму также проверят действия медиков, сообщает ведомство.
Инцидент произошел в центре Симферополя между 36-летним симферопольцем и жителем Чеченской республики, сообщили в СУСК. В результате удара в голову крымчанин получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на следующий день у себя дома. По данным СМИ, драка имела место в ночь на 20 сентября.
"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (ч.4 ст. 111 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.
Следователи во взаимодействии с представителем главы Чечни в Крыму установили личность отдыхавшего на полуострове, который через несколько дней после инцидента вернулся домой. В ближайшее время он должен прибыть в Симферополь для проведения следственных действий.
В ведомстве отметили, что дадут оценку действиям медиков, к которым пострадавший обращался за помощью.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 09:26
В Петербурге подростки устроили драку со стрельбой
 
Обсудить5
Следственный комитет России (СК РФ)СимферопольРеспублика КрымСевастопольПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившегося коронавирусом Трампа перевезут в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
22:39Ереван заявил об уничтожении двух беспилотников в Карабахе
22:30В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
22:06Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
21:56В Карабахе эвакуировали несколько сел из-за обстрелов
Лента новостейМолния