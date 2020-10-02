https://ria.ru/20201002/draka-1578122224.html

Житель Крыма умер после драки с чеченцем

Уголовное дело заведено после драки в Симферополе между местным жителем и гостем из Чечни, в результате которой первый скончался, следователи СУСК РФ по Крыму... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:25

2020-10-02T17:25

2020-10-02T17:25

следственный комитет россии (ск рф)

симферополь

республика крым

севастополь

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело заведено после драки в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> между местным жителем и гостем из Чечни, в результате которой первый скончался, следователи СУСК РФ по Крыму также проверят действия медиков, сообщает ведомство.Инцидент произошел в центре Симферополя между 36-летним симферопольцем и жителем Чеченской республики, сообщили в СУСК. В результате удара в голову крымчанин получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на следующий день у себя дома. По данным СМИ, драка имела место в ночь на 20 сентября."Главным следственным управлением <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республике Крым</a> и городу <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a> возбуждено и расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 36-летнего жителя Симферополя (ч.4 ст. 111 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.Следователи во взаимодействии с представителем главы Чечни в Крыму установили личность отдыхавшего на полуострове, который через несколько дней после инцидента вернулся домой. В ближайшее время он должен прибыть в Симферополь для проведения следственных действий.В ведомстве отметили, что дадут оценку действиям медиков, к которым пострадавший обращался за помощью.

https://ria.ru/20201001/draka-1578032966.html

astra1300 Эти чеченские гости уже порядком задолжали всю Страну. 35

Фея Волшебная Провокационная нововсть, нехорошо это. Зачем упор делать на национальность? Как будто если бы крымчанина крепко ударил по голове русский, украинец или татарин, он что, не умер бы? 30

5

симферополь

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), симферополь, республика крым, севастополь, происшествия