https://ria.ru/20201002/dogovor-1578121607.html

Гутерреш призвал Россию с США продлить действие ДСНВ на пять лет

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал США и РФ без задержек продлить на пять лет действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:14

2020-10-02T17:14

2020-10-02T17:24

россия

антониу гутерреш

договор снв-3

оон

сша

в мире

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<strong>ООН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Генсек <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерреш</a> призвал <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и РФ без задержек продлить на пять лет действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)."Растущее недоверие и напряженность между государствами, обладающими ядерным оружием, увеличило ядерные риски. Программы модернизации арсеналов угрожают качественной гонкой ядерных вооружений, основанной не на численности (боезарядов - ред.), а на более быстром, скрытном и более точном оружии", - сказал Гутерреш, выступая на заседании ГА ООН высокого уровня.По его словам, объем расходов на такие новые разработки ошеломляет."Срок действия единственного договора, ограничивающего размер крупнейших в мире ядерных арсеналов, истекает в начале следующего года, что повышает… возможность возврата к неограниченной стратегической конкуренции. По этой причине крайне важно, чтобы Российская Федерация и Соединенные Штаты без промедления продлили действие СНВ-3 на максимальный срок в пять лет", - заявил генсек.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее также предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

https://ria.ru/20200922/snv-3-1577623514.html

https://ria.ru/20200730/1575173244.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антониу гутерреш, договор снв-3, оон, сша, в мире