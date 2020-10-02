https://ria.ru/20201002/daniya-1578118388.html
В Дании около миллиона норок уничтожат из-за риска передачи коронавируса
В Дании уничтожат около миллиона норок из-за риска распространения коронавируса, сообщает Министерство окружающей среды и продовольствия страны. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:31
2020-10-02T16:31
2020-10-02T19:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
арагон
дания
сша
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149851/90/1498519001_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2e0fb9e4ef2adfa8c603763c3d26c73b.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> уничтожат около миллиона норок из-за риска распространения коронавируса, сообщает Министерство окружающей среды и продовольствия страны.COVID-19 обнаружили у животных на 41 ферме, предположительно, инфекция проникла еще в 20 хозяйств."Моя главная цель — сделать так, чтобы норковые фермы <...> не создавали риска заражения людей. Поэтому правительство решило уничтожить норок", — цитирует главу ведомства Могенса Йенсена агентство Reuters.Аналогичная ситуация произошла в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a>: с апреля COVID-19 выявили более чем на 20 фермах, где уничтожили около миллиона животных. Позднее власти <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> также сообщили, что в автономном сообществе Арагона решили избавиться более чем от 90 тысяч норок. По информации СМИ, случаи заражения коронавирусом у норок выявлены и в США.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200603/1572403398.html
nakιs Kamakιs
Геноцид устроят. Позовите своих деток пусть они их своими ручками и удушат. А родители, в это время, могут голыми хороводы водить.
21
Илья Jlord
Сами себя б уничтожили б-мир бы стал лучше
19
11
арагон
дания
сша
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149851/90/1498519001_74:0:2805:2048_1400x0_80_0_0_a81ceebf467191c33da998b94f77ef41.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, арагон, дания, сша, испания, в мире