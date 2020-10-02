https://ria.ru/20201002/daniya-1578118388.html

В Дании около миллиона норок уничтожат из-за риска передачи коронавируса

В Дании уничтожат около миллиона норок из-за риска распространения коронавируса, сообщает Министерство окружающей среды и продовольствия страны. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:31

2020-10-02T16:31

2020-10-02T19:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

арагон

дания

сша

испания

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> уничтожат около миллиона норок из-за риска распространения коронавируса, сообщает Министерство окружающей среды и продовольствия страны.COVID-19 обнаружили у животных на 41 ферме, предположительно, инфекция проникла еще в 20 хозяйств."Моя главная цель — сделать так, чтобы норковые фермы <...> не создавали риска заражения людей. Поэтому правительство решило уничтожить норок", — цитирует главу ведомства Могенса Йенсена агентство Reuters.Аналогичная ситуация произошла в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a>: с апреля COVID-19 выявили более чем на 20 фермах, где уничтожили около миллиона животных. Позднее власти <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> также сообщили, что в автономном сообществе Арагона решили избавиться более чем от 90 тысяч норок. По информации СМИ, случаи заражения коронавирусом у норок выявлены и в США.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200603/1572403398.html

nakιs Kamakιs Геноцид устроят. Позовите своих деток пусть они их своими ручками и удушат. А родители, в это время, могут голыми хороводы водить. 21

Илья Jlord Сами себя б уничтожили б-мир бы стал лучше 19

11

арагон

дания

сша

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, арагон, дания, сша, испания, в мире