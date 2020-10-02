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Netflix снимет сериал о похождениях Конана-варвара
Компания Netflix займется производством сериала, главным героем которого станет вымышленный персонаж Конан-варвар из произведений Роберта Говарда, сообщает... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T02:36
2020-10-02T02:36
культура
джейсон момоа
кино и сериалы
новости культуры
netflix
арнольд шварценеггер
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости</strong>. Компания Netflix займется производством сериала, главным героем которого станет вымышленный персонаж Конан-варвар из произведений Роберта Говарда, <a href="https://deadline.com/2020/09/conan-the-barbarian-tv-series-netflix-rights-deal-conan-properties-international-1234586533/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Пока нет информации о том, кто будет шоураннером, сценаристом и режиссером проекта. Netflix заключил контракт с Conan Properties International, и теперь у компании есть возможность разрабатывать кино и телепродукты с участием знаменитого героя. Первые истории о Конане из Киммерии появились еще в 1932 году в журнале Weird Tales. С тех пор на их основе были созданы комиксы, книги, фильмы, телесериалы и видеоигры.В кино его впервые сыграл Арнольд Шварценеггер в фильмах "Конан-варвар" (1982) и "Конан-разрушитель" (1984). В 2011 появился ремейк "Конана-варвара" с Джейсоном Момоа в главной роли. В 2018 году сообщалось, что над сериалом по произведениям Говарда начала работу студия Amazon. В проекте собирались принять участие Мигель Сапочник ("Игра престолов") и Уоррен Литтлфилд ("Рассказ служанки"), но, судя по всему, дальнейшего развития он не получил.
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джейсон момоа, кино и сериалы, новости культуры, netflix, арнольд шварценеггер

Netflix снимет сериал о похождениях Конана-варвара

02:36 02.10.2020
 
© A-Team (1982) Кадр из фильма "Конан-варвар"
Кадр из фильма Конан-варвар - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© A-Team (1982)
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Компания Netflix займется производством сериала, главным героем которого станет вымышленный персонаж Конан-варвар из произведений Роберта Говарда, сообщает Deadline.
Пока нет информации о том, кто будет шоураннером, сценаристом и режиссером проекта.
Netflix заключил контракт с Conan Properties International, и теперь у компании есть возможность разрабатывать кино и телепродукты с участием знаменитого героя.
Первые истории о Конане из Киммерии появились еще в 1932 году в журнале Weird Tales. С тех пор на их основе были созданы комиксы, книги, фильмы, телесериалы и видеоигры.
В кино его впервые сыграл Арнольд Шварценеггер в фильмах "Конан-варвар" (1982) и "Конан-разрушитель" (1984). В 2011 появился ремейк "Конана-варвара" с Джейсоном Момоа в главной роли.
В 2018 году сообщалось, что над сериалом по произведениям Говарда начала работу студия Amazon. В проекте собирались принять участие Мигель Сапочник ("Игра престолов") и Уоррен Литтлфилд ("Рассказ служанки"), но, судя по всему, дальнейшего развития он не получил.
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КультураДжейсон МомоаКино и сериалыНовости культурыNetflixАрнольд Шварценеггер
 
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