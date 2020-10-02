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Финальный этап чемпионата ArtMasters стартовал в Москве
Финальный очный этап национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters начался в столице. Он продлится до 15 октября, сообщили организаторы... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:10
2020-10-02T15:10
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Финальный очный этап национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters начался в столице. Он продлится до 15 октября, сообщили организаторы мероприятия.В мастерских РГУ им. А.Н.Косыгина сценографы и художники по костюму уже приступили к выполнению заданий в рамках турнира. Первым на следующей неделе предстоит создать полноценные макеты, а художникам — спроектировать сценические костюмы. Мероприятия для финалистов всех 16 компетенций также пройдут в МИРЭА, театре "Геликон-опера", в Школе драматического искусства, на студиях "Мосфильм" и "Союзмультфильм", в офисе Mail.ru Group и на других площадках."В ближайшие несколько недель чемпионат ArtMasters объединит ключевые культурные площадки столицы. Мы очень рады встретиться со всеми нашими финалистами, которые с воодушевлением ждут возможности поработать в реальных профессиональных условиях и предложить свое решение стоящих перед ними творческих задач. Мы также постарались разбавить программу финала и развлекательными мероприятиями, чтобы у наших участников осталось как можно больше ярких впечатлений от участия в ArtMasters", — поделился руководитель дирекции чемпионата Борислав Володин.Чемпионат проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и правительства Москвы. Стратегический партнер — Министерство науки и высшего образования РФ.
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москва, общество

Финальный этап чемпионата ArtMasters стартовал в Москве

15:10 02.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаЭскизы костюмов для исторической реконструкции в мастерских по изготовлению реквизита
Эскизы костюмов для исторической реконструкции в мастерских по изготовлению реквизита - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Финальный очный этап национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters начался в столице. Он продлится до 15 октября, сообщили организаторы мероприятия.
В мастерских РГУ им. А.Н.Косыгина сценографы и художники по костюму уже приступили к выполнению заданий в рамках турнира. Первым на следующей неделе предстоит создать полноценные макеты, а художникам — спроектировать сценические костюмы. Мероприятия для финалистов всех 16 компетенций также пройдут в МИРЭА, театре "Геликон-опера", в Школе драматического искусства, на студиях "Мосфильм" и "Союзмультфильм", в офисе Mail.ru Group и на других площадках.
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Названы имена финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters
"В ближайшие несколько недель чемпионат ArtMasters объединит ключевые культурные площадки столицы. Мы очень рады встретиться со всеми нашими финалистами, которые с воодушевлением ждут возможности поработать в реальных профессиональных условиях и предложить свое решение стоящих перед ними творческих задач. Мы также постарались разбавить программу финала и развлекательными мероприятиями, чтобы у наших участников осталось как можно больше ярких впечатлений от участия в ArtMasters", — поделился руководитель дирекции чемпионата Борислав Володин.
Чемпионат проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и правительства Москвы. Стратегический партнер — Министерство науки и высшего образования РФ.
 
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