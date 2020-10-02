Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/chekhiya-1578135359.html
В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Во время первого дня голосования на выборах в краевые органы власти и перевыборах одной трети сената в Чехии произошло два серьезных инцидента – от сердечного... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T22:53
2020-10-02T22:53
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:102:2048:1254_1400x0_80_0_0_be0cb106c8f067299bde56bf686fd053.jpg
<strong>ПРАГА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Во время первого дня голосования на выборах в краевые органы власти и перевыборах одной трети сената в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> произошло два серьезных инцидента – от сердечного приступа скончался член избиркома в городе Лоуны на западе республики, а в городе Карвина на северо-востоке страны обнаружилось, что для голосования кем-то организованно привозятся бездомные, сообщил журналистам замглавы МВД Петр Млсна.Выборы в Чехии традиционно проходят в течение двух дней: в пятницу голосование продолжается с 14.00 (15.00 мск) до 22.00 (23.00 мск), а в субботу – с 8.00 (9.00 мск) до 14.00 (15.00 мск), после чего начинается подсчет набранных кандидатами голосов.На выборах в краевые органы власти свои кандидатуры выставили 9728 человек, среди которых 72,5% составляют мужчины. Средний возраст кандидатов – 48 лет, старейшему из них – 91 год.Нынешние выборы проходят в сложной эпидемиологической обстановке, в четверг в Чехии был установлен очередной рекорд по числу новых больных коронавирусом – 3493 человека, всего сейчас в стране 39 391 больной. Поэтому на территории избиркомов поддерживается строгий контроль за обстановкой, избиратели голосуют в масках, при входе дезинфицируют руки и получают одноразовые перчатки.
https://ria.ru/20200229/1565551134.html
чехия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_121:0:1929:1356_1400x0_80_0_0_818f992fd13d2facb53f49d6019bda86.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чехия, в мире

В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома

22:53 02.10.2020
 
© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Flickr / Daniel Juřena
Карета скорой помощи в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 2 окт – РИА Новости. Во время первого дня голосования на выборах в краевые органы власти и перевыборах одной трети сената в Чехии произошло два серьезных инцидента – от сердечного приступа скончался член избиркома в городе Лоуны на западе республики, а в городе Карвина на северо-востоке страны обнаружилось, что для голосования кем-то организованно привозятся бездомные, сообщил журналистам замглавы МВД Петр Млсна.
Выборы в Чехии традиционно проходят в течение двух дней: в пятницу голосование продолжается с 14.00 (15.00 мск) до 22.00 (23.00 мск), а в субботу – с 8.00 (9.00 мск) до 14.00 (15.00 мск), после чего начинается подсчет набранных кандидатами голосов.

К сожалению, первый день голосования был омрачен двумя серьезными инцидентами. В городе Лоуны стало плохо одному из членов избиркома, помощь прибывших медиков оказалась безуспешной, мужчина скончался. В городе Карвина член местного избиркома обратила внимание полиции на то, что на голосование кто-то организованно привозит бездомных, сейчас по этому поводу идет расследование.

замглавы МВД Чехии Петр Млсна
На выборах в краевые органы власти свои кандидатуры выставили 9728 человек, среди которых 72,5% составляют мужчины. Средний возраст кандидатов – 48 лет, старейшему из них – 91 год.
Нынешние выборы проходят в сложной эпидемиологической обстановке, в четверг в Чехии был установлен очередной рекорд по числу новых больных коронавирусом – 3493 человека, всего сейчас в стране 39 391 больной. Поэтому на территории избиркомов поддерживается строгий контроль за обстановкой, избиратели голосуют в масках, при входе дезинфицируют руки и получают одноразовые перчатки.
Избиратель голосует на выборах в Словакии - РИА Новости, 1920, 29.02.2020
29 февраля, 15:43
В Словакии на одном из участков умер член избиркома
 
Обсудить0
ЧехияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившегося коронавирусом Трампа перевезут в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
22:39Ереван заявил об уничтожении двух беспилотников в Карабахе
22:30В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
22:06Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
21:56В Карабахе эвакуировали несколько сел из-за обстрелов
21:41В Белом доме рассказали о симптомах коронавируса у Трампа
Лента новостейМолния