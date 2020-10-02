https://ria.ru/20201002/chekhiya-1578135359.html

В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома

Во время первого дня голосования на выборах в краевые органы власти и перевыборах одной трети сената в Чехии произошло два серьезных инцидента – от сердечного... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T22:53

2020-10-02T22:53

2020-10-02T22:53

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:102:2048:1254_1400x0_80_0_0_be0cb106c8f067299bde56bf686fd053.jpg

<strong>ПРАГА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Во время первого дня голосования на выборах в краевые органы власти и перевыборах одной трети сената в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> произошло два серьезных инцидента – от сердечного приступа скончался член избиркома в городе Лоуны на западе республики, а в городе Карвина на северо-востоке страны обнаружилось, что для голосования кем-то организованно привозятся бездомные, сообщил журналистам замглавы МВД Петр Млсна.Выборы в Чехии традиционно проходят в течение двух дней: в пятницу голосование продолжается с 14.00 (15.00 мск) до 22.00 (23.00 мск), а в субботу – с 8.00 (9.00 мск) до 14.00 (15.00 мск), после чего начинается подсчет набранных кандидатами голосов.На выборах в краевые органы власти свои кандидатуры выставили 9728 человек, среди которых 72,5% составляют мужчины. Средний возраст кандидатов – 48 лет, старейшему из них – 91 год.Нынешние выборы проходят в сложной эпидемиологической обстановке, в четверг в Чехии был установлен очередной рекорд по числу новых больных коронавирусом – 3493 человека, всего сейчас в стране 39 391 больной. Поэтому на территории избиркомов поддерживается строгий контроль за обстановкой, избиратели голосуют в масках, при входе дезинфицируют руки и получают одноразовые перчатки.

https://ria.ru/20200229/1565551134.html

чехия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, в мире