Бречалов наградил лучших учителей Удмуртии
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
УФА, 2 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил награды лучшим учителям республики за достижения в педагогической деятельности, сообщает пресс-служба главы региона.
"В честь Дня учителя лучшие работники образовательной сферы республики получили премии за достижения в педагогической деятельности. Глава Удмуртии Александр Бречалов сегодня вручил награды на торжественном приёме в Доме Дружбы народов в Ижевске", - говорится в сообщении.
"Благодаря вашей работе и труду всех 15 тысяч педагогов Удмуртия входит в топ-3 регионов по количеству участников олимпиад и числу победителей различных российских конкурсов. У нас есть все возможности для дальнейшего развития ваших профессиональных педагогических навыков. В республике проходит ремонт в образовательных учреждениях, формируются классы ранней профориентации, закупается современное оборудование занятий на уроках", — обратился Бречалов к педагогам на торжественном мероприятии.
По данным пресс-службы руководителя республики, премии за достижения в педагогической деятельности получили 12 преподавателей-победителей федерального конкурса. Среди них учитель физической культуры Вавожской средней общеобразовательной школа Татьяна Зайцева, учитель истории, обществознания и краеведения Ижевского естественно-гуманитарного лицея "Школа-30" Анжелика Причинина, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 18 им. А. М. Горького в Воткинске Елена Микрюкова и другие. Ещё 25 человек стали победителями республиканского конкурса. Двадцать пять педагогических работников, в том числе логопеды, учителя-дефектологи и коррекционных школ, психологи, воспитатели детских садов, получили денежное поощрение от республики.
"Настоящий учитель всегда даёт гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает ребёнку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти в конечном итоге свою дорогу в жизни", - сказал на мероприятии Бречалов.