https://ria.ru/20201002/brechalov-1578120163.html

Бречалов наградил лучших учителей Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил награды лучшим учителям республики за достижения в педагогической деятельности, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:57

2020-10-02T16:57

2020-10-02T16:57

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

воткинск

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<strong>УФА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> вручил награды лучшим учителям республики за достижения в педагогической деятельности, сообщает пресс-служба главы региона."В честь Дня учителя лучшие работники образовательной сферы республики получили премии за достижения в педагогической деятельности. Глава Удмуртии Александр Бречалов сегодня вручил награды на торжественном приёме в Доме Дружбы народов в Ижевске", - говорится в сообщении."Благодаря вашей работе и труду всех 15 тысяч педагогов Удмуртия входит в топ-3 регионов по количеству участников олимпиад и числу победителей различных российских конкурсов. У нас есть все возможности для дальнейшего развития ваших профессиональных педагогических навыков. В республике проходит ремонт в образовательных учреждениях, формируются классы ранней профориентации, закупается современное оборудование занятий на уроках", — обратился Бречалов к педагогам на торжественном мероприятии.По данным пресс-службы руководителя республики, премии за достижения в педагогической деятельности получили 12 преподавателей-победителей федерального конкурса. Среди них учитель физической культуры Вавожской средней общеобразовательной школа Татьяна Зайцева, учитель истории, обществознания и краеведения Ижевского естественно-гуманитарного лицея "Школа-30" Анжелика Причинина, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 18 им. А. М. Горького в <a href="http://ria.ru/location_Votkinsk/" target="_blank" data-auto="true">Воткинске</a> Елена Микрюкова и другие. Ещё 25 человек стали победителями республиканского конкурса. Двадцать пять педагогических работников, в том числе логопеды, учителя-дефектологи и коррекционных школ, психологи, воспитатели детских садов, получили денежное поощрение от республики."Настоящий учитель всегда даёт гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает ребёнку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти в конечном итоге свою дорогу в жизни", - сказал на мероприятии Бречалов.

https://sn.ria.ru/20201002/uchitelya-1578118668.html

удмуртская республика (удмуртия)

воткинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), воткинск