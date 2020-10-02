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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201002/brechalov-1578120163.html
Бречалов наградил лучших учителей Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил награды лучшим учителям республики за достижения в педагогической деятельности, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:57
2020-10-02T16:57
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
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<strong>УФА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> вручил награды лучшим учителям республики за достижения в педагогической деятельности, сообщает пресс-служба главы региона."В честь Дня учителя лучшие работники образовательной сферы республики получили премии за достижения в педагогической деятельности. Глава Удмуртии Александр Бречалов сегодня вручил награды на торжественном приёме в Доме Дружбы народов в Ижевске", - говорится в сообщении."Благодаря вашей работе и труду всех 15 тысяч педагогов Удмуртия входит в топ-3 регионов по количеству участников олимпиад и числу победителей различных российских конкурсов. У нас есть все возможности для дальнейшего развития ваших профессиональных педагогических навыков. В республике проходит ремонт в образовательных учреждениях, формируются классы ранней профориентации, закупается современное оборудование занятий на уроках", — обратился Бречалов к педагогам на торжественном мероприятии.По данным пресс-службы руководителя республики, премии за достижения в педагогической деятельности получили 12 преподавателей-победителей федерального конкурса. Среди них учитель физической культуры Вавожской средней общеобразовательной школа Татьяна Зайцева, учитель истории, обществознания и краеведения Ижевского естественно-гуманитарного лицея "Школа-30" Анжелика Причинина, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 18 им. А. М. Горького в <a href="http://ria.ru/location_Votkinsk/" target="_blank" data-auto="true">Воткинске</a> Елена Микрюкова и другие. Ещё 25 человек стали победителями республиканского конкурса. Двадцать пять педагогических работников, в том числе логопеды, учителя-дефектологи и коррекционных школ, психологи, воспитатели детских садов, получили денежное поощрение от республики."Настоящий учитель всегда даёт гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает ребёнку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти в конечном итоге свою дорогу в жизни", - сказал на мероприятии Бречалов.
https://sn.ria.ru/20201002/uchitelya-1578118668.html
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), воткинск

Бречалов наградил лучших учителей Удмуртии

16:57 02.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 2 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил награды лучшим учителям республики за достижения в педагогической деятельности, сообщает пресс-служба главы региона.
"В честь Дня учителя лучшие работники образовательной сферы республики получили премии за достижения в педагогической деятельности. Глава Удмуртии Александр Бречалов сегодня вручил награды на торжественном приёме в Доме Дружбы народов в Ижевске", - говорится в сообщении.
"Благодаря вашей работе и труду всех 15 тысяч педагогов Удмуртия входит в топ-3 регионов по количеству участников олимпиад и числу победителей различных российских конкурсов. У нас есть все возможности для дальнейшего развития ваших профессиональных педагогических навыков. В республике проходит ремонт в образовательных учреждениях, формируются классы ранней профориентации, закупается современное оборудование занятий на уроках", — обратился Бречалов к педагогам на торжественном мероприятии.
По данным пресс-службы руководителя республики, премии за достижения в педагогической деятельности получили 12 преподавателей-победителей федерального конкурса. Среди них учитель физической культуры Вавожской средней общеобразовательной школа Татьяна Зайцева, учитель истории, обществознания и краеведения Ижевского естественно-гуманитарного лицея "Школа-30" Анжелика Причинина, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 18 им. А. М. Горького в Воткинске Елена Микрюкова и другие. Ещё 25 человек стали победителями республиканского конкурса. Двадцать пять педагогических работников, в том числе логопеды, учителя-дефектологи и коррекционных школ, психологи, воспитатели детских садов, получили денежное поощрение от республики.
"Настоящий учитель всегда даёт гораздо больше, чем заложено в школьной программе. Он помогает ребёнку понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества, найти в конечном итоге свою дорогу в жизни", - сказал на мероприятии Бречалов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Воткинск
 
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