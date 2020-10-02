https://ria.ru/20201002/borodina-1578122991.html

"Деревня на отдыхе": поклонники высмеяли "модный" наряд Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина выложила в Instagram свою фотографию, которую раскритиковали фанаты. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:36

2020-10-02T17:36

2020-10-02T17:36

шоубиз

ксения бородина

соцсети

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Borodina/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Бородина</a> выложила в Instagram свою фотографию, которую раскритиковали фанаты.На размещенном снимке звезда идет по улице <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в бежевой шубе, спортивных штанах такого же цвета и шлепанцах, надетых на белые носки. "Я знаю, что на этом фото вас больше всего заинтересует, но лучше обратите внимание на верхнюю одежду", — написала Бородина. Фолловеры посмеялись над образом телеведущей. "Деревня на отдыхе. Самое главное, что вбила себе в голову, что это модно", — сообщил zauresh_n_s."Когда фантазии стиля исчерпаны", — прокомментировала semenovaelena1976."А я так из роддома уходила, потому как сапоги не влезли на отекшие ноги", — рассказала isaevi_m_i_x."Из больницы сбежала", — пошутила zhivnadezhda."Я так дома в холода выгляжу, пижама, носки и теплый халат с тапочками", — поделилась hribanova573."Обувь ужасна", — добавила aygul_sagdeev7.

https://ria.ru/20191008/1559537059.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения бородина, соцсети