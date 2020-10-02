https://ria.ru/20201002/bolnitsy-1578117425.html
Мурашко оценил ситуацию с местами для пациентов с COVID-19 в больницах
Коек для инфекционных больных в России достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:16
2020-10-02T16:16
2020-10-02T16:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Коек для инфекционных больных в России достаточно, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Сегодня в стране достаточно конечного фонда",- сказал Мурашко журналистам.Министр также обратился к населению с просьбой использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578092486.html
1
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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