https://ria.ru/20201002/bolnitsy-1578117425.html

Мурашко оценил ситуацию с местами для пациентов с COVID-19 в больницах

Коек для инфекционных больных в России достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:16

2020-10-02T16:16

2020-10-02T16:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Коек для инфекционных больных в России достаточно, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Сегодня в стране достаточно конечного фонда",- сказал Мурашко журналистам.Министр также обратился к населению с просьбой использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578092486.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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