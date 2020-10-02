https://ria.ru/20201002/bolnitsa-1578131083.html

Упавшего с седьмого этажа мальчика выписали из московской больницы

Врачи больницы Сперанского поставили на ноги мальчика, упавшего с седьмого этажа на матрас, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T19:50

2020-10-02T19:50

2020-10-02T20:06

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Врачи больницы Сперанского поставили на ноги мальчика, упавшего с седьмого этажа на матрас, <a href="https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4728.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a> пресс-служба столичного департамента здравоохранения в пятницу.В конце июля "Московский комсомолец" сообщил, что на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> мужчина без одной руки, работающий охранником, спас жизнь семилетнему мальчику, выпавшему из окна. Мальчика спас подложенный под окна дома матрас, тем не менее врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга и переломы конечностей.Отмечается, что через две недели ребенка выписали домой. Ему предстоит восстановительный период с рядом физических ограничений, но через пару месяцев он вернется к нормальной активной жизни.

https://ria.ru/20200921/ekaterinburg-1577530576.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество