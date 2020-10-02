Упавшего с седьмого этажа мальчика выписали из московской больницы
19:50 02.10.2020 (обновлено: 20:06 02.10.2020)
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Врачи больницы Сперанского поставили на ноги мальчика, упавшего с седьмого этажа на матрас, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в пятницу.
В конце июля "Московский комсомолец" сообщил, что на западе Москвы мужчина без одной руки, работающий охранником, спас жизнь семилетнему мальчику, выпавшему из окна. Мальчика спас подложенный под окна дома матрас, тем не менее врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга и переломы конечностей.
Маленького пациента оперативно приняли травматологи-хирурги клиники. Во время операции бригада высококвалифицированных специалистов провела интрамедуллярный остеосинтез – соединили и прочно зафиксировали поврежденные кости нижней конечности с помощью титановых стержней, которые вводятся в просвет костномозгового канала. Также мальчику провели инфузионную и патогенетическую терапии, назначаемые при ушибе головного мозга.
Отмечается, что через две недели ребенка выписали домой. Ему предстоит восстановительный период с рядом физических ограничений, но через пару месяцев он вернется к нормальной активной жизни.
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