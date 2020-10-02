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Больница Дзержинска выплатит компенсацию за отказ в госпитализации
Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска обязана компенсировать моральный вред в размере 400 тысяч рублей за отказ в госпитализации пациентки,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:51
2020-10-02T11:51
здоровье - общество
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости.</strong> Больница скорой медицинской помощи города <a href="https://ria.ru/location_Dzerzhinsk" target="_blank">Дзержинска</a> обязана компенсировать моральный вред в размере 400 тысяч рублей за отказ в госпитализации пациентки, которая в итоге умерла, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.Житель Дзержинска обратился в суд с исковым заявлением к городской Больнице скорой медицинской помощи о компенсации морального вреда. По его словам, вечером 7 января 2013 года его матери была вызвана бригада скорой помощи БСМП Дзержинска, которая надлежащей медицинской помощи не оказала, не госпитализировала женщину, рекомендовала на следующий день вызвать на дом участкового врача из поликлиники. В ночь на 8 января у женщины произошел инсульт и ее парализовало, вновь была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пациентку в городскую больницу №3, где она через пять дней умерла."По мнению истца, ненадлежащее оказание бригадой скорой БСМП Дзержинска его матери медицинской помощи и ее несвоевременная госпитализация привели к смерти, поскольку было упущено время, в течение которого можно было принять меры для улучшения состояния ее здоровья", - говорится в сообщении.Исследовав и оценив представленные в дело доказательства, суд пришел к выводу, что вследствие отказа в госпитализации матери истца в нарушение требований стандартов оказания медицинской помощи было упущено значительное количество времени, в течение которого потерпевшей могла быть назначена соответствующая терапия, препятствующая развитию ее заболевания. В связи с этим, истец имеет право требования с ответчика компенсации морального вреда."Решением Дзержинского городского суда с БСМП города Дзержинска в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 400 000 рублей и судебные расходы в размере 43 500 рублей. Решение суда в законную силу не вступило", - отмечается в сообщении суда.
https://ria.ru/20201001/bolnitsa-1578080558.html
нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
здоровье - общество, нижегородская область, происшествия

Больница Дзержинска выплатит компенсацию за отказ в госпитализации

11:51 02.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска обязана компенсировать моральный вред в размере 400 тысяч рублей за отказ в госпитализации пациентки, которая в итоге умерла, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Житель Дзержинска обратился в суд с исковым заявлением к городской Больнице скорой медицинской помощи о компенсации морального вреда. По его словам, вечером 7 января 2013 года его матери была вызвана бригада скорой помощи БСМП Дзержинска, которая надлежащей медицинской помощи не оказала, не госпитализировала женщину, рекомендовала на следующий день вызвать на дом участкового врача из поликлиники. В ночь на 8 января у женщины произошел инсульт и ее парализовало, вновь была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пациентку в городскую больницу №3, где она через пять дней умерла.
"По мнению истца, ненадлежащее оказание бригадой скорой БСМП Дзержинска его матери медицинской помощи и ее несвоевременная госпитализация привели к смерти, поскольку было упущено время, в течение которого можно было принять меры для улучшения состояния ее здоровья", - говорится в сообщении.
Исследовав и оценив представленные в дело доказательства, суд пришел к выводу, что вследствие отказа в госпитализации матери истца в нарушение требований стандартов оказания медицинской помощи было упущено значительное количество времени, в течение которого потерпевшей могла быть назначена соответствующая терапия, препятствующая развитию ее заболевания. В связи с этим, истец имеет право требования с ответчика компенсации морального вреда.
"Решением Дзержинского городского суда с БСМП города Дзержинска в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 400 000 рублей и судебные расходы в размере 43 500 рублей. Решение суда в законную силу не вступило", - отмечается в сообщении суда.
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Здоровье - ОбществоНижегородская областьПроисшествия
 
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