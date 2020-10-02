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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578095932.html
Европейский совет принял план экономической помощи для Белоруссии
Международный валютный фонд и Всемирный банк хотят принять план экономической помощи Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:44
2020-10-02T12:11
протесты в белоруссии
матеуш моравецкий
александр лукашенко
мвф
евросоюз
всемирный банк
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Международный валютный фонд и Всемирный банк хотят принять план экономической помощи Белоруссии, заявил премьер-министр Польши <a href="https://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj" target="_blank">Матеуш Моравецкий</a> журналистам в Брюсселе, где проходит саммит <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>."Я с удовольствием могу сказать, что Европейский совет вчера принял предложенный нами экономический план для Белоруссии", - сказал Моравецкий, уточнив, что этот план будет еще дорабатываться.По словам Моравецкого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен "получила задачу, и это отражено в итоговых документах, развить этот план и представить к реализации в ближайшие месяцы".Он пояснил, что "план должен поддерживать демократические перемены в Белоруссии. Такие, которые должны служить свободной, суверенной Белоруссии"."В этой трудной ситуации в Белоруссии следует выразить удовлетворение, что весь Евросовет согласился на такой экономический план, так как это позитивное предложение для белорусского общества", - заключил Моравецкий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578086614.html
https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578095746.html
Спасибо, Украине вы уже помогли, мы уж как нибудь сами.
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польша
белоруссия
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матеуш моравецкий, александр лукашенко, мвф, евросоюз, всемирный банк, польша, белоруссия, в мире

Европейский совет принял план экономической помощи для Белоруссии

11:44 02.10.2020 (обновлено: 12:11 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд и Всемирный банк хотят принять план экономической помощи Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит Евросоюза.
"Я с удовольствием могу сказать, что Европейский совет вчера принял предложенный нами экономический план для Белоруссии", - сказал Моравецкий, уточнив, что этот план будет еще дорабатываться.

"В этот план мы также хотим включить международные институты: Международный валютный фонд, Всемирный банк, а также европейские институты: Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк", - сказал польский премьер.

По словам Моравецкого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен "получила задачу, и это отражено в итоговых документах, развить этот план и представить к реализации в ближайшие месяцы".
Он пояснил, что "план должен поддерживать демократические перемены в Белоруссии. Такие, которые должны служить свободной, суверенной Белоруссии".
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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"В этой трудной ситуации в Белоруссии следует выразить удовлетворение, что весь Евросовет согласился на такой экономический план, так как это позитивное предложение для белорусского общества", - заключил Моравецкий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииМатеуш МоравецкийАлександр ЛукашенкоМВФЕвросоюзВсемирный банкПольшаБелоруссияВ мире
 
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