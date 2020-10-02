https://ria.ru/20201002/bayden-1578129841.html
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус
Кандидат в президенты США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, говорится в сообщении его врача Кевина О'Коннора, распространенном штабом политика. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:24
2020-10-02T19:24
2020-10-02T19:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> сдал отрицательный тест на коронавирус, говорится в сообщении его врача Кевина О'Коннора, распространенном штабом политика.Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> 2 октября заявил, что у него и его жены Меланьи обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. Позднее газета New York Times со ссылкой на двух источников, знакомых с состоянием президента, сообщила, что симптомы коронавируса у Трампа проявляются слабо, они схожи с симптомами от простуды."Вице-президент Джо Байден и доктор Джилл Байден прошли ПЦР-тестирование сегодня на COVID-19, и COVID-19 не выявлен", - говорится в сообщении.Сам Байден написал об этом впоследствии в Twitter, поблагодарив всех, кто присылал сообщения с выражением беспокойства за его здоровье."Надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, держите социальную дистанцию и мойте руки", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире