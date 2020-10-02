Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/bayden-1578129841.html
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус
Кандидат в президенты США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, говорится в сообщении его врача Кевина О'Коннора, распространенном штабом политика. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:24
2020-10-02T19:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577984454_0:73:3509:2048_1400x0_80_0_0_9332cdef1723e0ff99017142ca5b2961.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> сдал отрицательный тест на коронавирус, говорится в сообщении его врача Кевина О'Коннора, распространенном штабом политика.Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> 2 октября заявил, что у него и его жены Меланьи обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. Позднее газета New York Times со ссылкой на двух источников, знакомых с состоянием президента, сообщила, что симптомы коронавируса у Трампа проявляются слабо, они схожи с симптомами от простуды."Вице-президент Джо Байден и доктор Джилл Байден прошли ПЦР-тестирование сегодня на COVID-19, и COVID-19 не выявлен", - говорится в сообщении.Сам Байден написал об этом впоследствии в Twitter, поблагодарив всех, кто присылал сообщения с выражением беспокойства за его здоровье."Надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, держите социальную дистанцию и мойте руки", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577984454_651:0:3382:2048_1400x0_80_0_0_fb19af2e060e9b79022c4200a50454dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

19:24 02.10.2020 (обновлено: 19:35 02.10.2020)
 
© REUTERS / Brian SnyderДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде, штат Огайо
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© REUTERS / Brian Snyder
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, говорится в сообщении его врача Кевина О'Коннора, распространенном штабом политика.
Президент США Дональд Трамп 2 октября заявил, что у него и его жены Меланьи обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности. Позднее газета New York Times со ссылкой на двух источников, знакомых с состоянием президента, сообщила, что симптомы коронавируса у Трампа проявляются слабо, они схожи с симптомами от простуды.
"Вице-президент Джо Байден и доктор Джилл Байден прошли ПЦР-тестирование сегодня на COVID-19, и COVID-19 не выявлен", - говорится в сообщении.
Сам Байден написал об этом впоследствии в Twitter, поблагодарив всех, кто присылал сообщения с выражением беспокойства за его здоровье.
"Надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, держите социальную дистанцию и мойте руки", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившегося коронавирусом Трампа перевезут в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
22:39Ереван заявил об уничтожении двух беспилотников в Карабахе
22:30В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
22:06Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
21:56В Карабахе эвакуировали несколько сел из-за обстрелов
21:41В Белом доме рассказали о симптомах коронавируса у Трампа
Лента новостейМолния