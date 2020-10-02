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МСП Банк поддержал пермский стартап по переработке пластика
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил пермской компании кредит на сумму 14,5 миллиона рублей для создания производства по переработке вторичных... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:35
2020-10-02T12:35
корпорация мсп
мсп банк
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил пермской компании кредит на сумму 14,5 миллиона рублей для создания производства по переработке вторичных полимеров, сообщает пресс-служба банка.Финансирование предоставлено по ставке 7,75% годовых сроком на 5 лет в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП для стартап-проектов.Компания направит полученные средства на закупку оборудования. Как ожидается, производственные мощности компании смогут ежегодно перерабатывать до 3,7 тысяч тонн пластика и производить 3 тысячи тонн сырья (флекс ПТЭФ) для промышленного выпуска пластиковой пищевой упаковки и полиэфирного штапельного волокна.Ввод оборудования в эксплуатацию намечен на 2021 год.Предприятие планирует закупать у поставщиков собранные на полигонах по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) пластиковые бутылки, дробить сырье и направлять заказчикам флекс ПЭТФ в биг бэгах. Продукция будет реализовываться местным компаниям, которые специализируются на производстве одноразовой посуды, пищевых контейнеров и продуктовой упаковки.
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корпорация мсп, мсп банк

МСП Банк поддержал пермский стартап по переработке пластика

12:35 02.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил пермской компании кредит на сумму 14,5 миллиона рублей для создания производства по переработке вторичных полимеров, сообщает пресс-служба банка.
Финансирование предоставлено по ставке 7,75% годовых сроком на 5 лет в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП для стартап-проектов.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 15:21
МСП Банк выпускает новые облигации под залог кредитов субъектам МСП
Компания направит полученные средства на закупку оборудования. Как ожидается, производственные мощности компании смогут ежегодно перерабатывать до 3,7 тысяч тонн пластика и производить 3 тысячи тонн сырья (флекс ПТЭФ) для промышленного выпуска пластиковой пищевой упаковки и полиэфирного штапельного волокна.
Ввод оборудования в эксплуатацию намечен на 2021 год.
Предприятие планирует закупать у поставщиков собранные на полигонах по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) пластиковые бутылки, дробить сырье и направлять заказчикам флекс ПЭТФ в биг бэгах. Продукция будет реализовываться местным компаниям, которые специализируются на производстве одноразовой посуды, пищевых контейнеров и продуктовой упаковки.
"С запуском предприятия дополнительный импульс к развитию получат субъекты МСП региона, входящие в производственную цепочку компании, а современное производство позволит сократить объемы захоронения ПЭТФ-тары на полигонах ТКО, повысить объемы вторичного использования пластика и улучшить экологическую обстановку", - отметили в пресс-службе.
 
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Корпорация МСПМСП Банк
 
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