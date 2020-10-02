https://ria.ru/20201002/bank-1578100863.html
МСП Банк поддержал пермский стартап по переработке пластика
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил пермской компании кредит на сумму 14,5 миллиона рублей для создания производства по переработке вторичных... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:35
2020-10-02T12:35
2020-10-02T12:35
корпорация мсп
мсп банк
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил пермской компании кредит на сумму 14,5 миллиона рублей для создания производства по переработке вторичных полимеров, сообщает пресс-служба банка.Финансирование предоставлено по ставке 7,75% годовых сроком на 5 лет в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП для стартап-проектов.Компания направит полученные средства на закупку оборудования. Как ожидается, производственные мощности компании смогут ежегодно перерабатывать до 3,7 тысяч тонн пластика и производить 3 тысячи тонн сырья (флекс ПТЭФ) для промышленного выпуска пластиковой пищевой упаковки и полиэфирного штапельного волокна.Ввод оборудования в эксплуатацию намечен на 2021 год.Предприятие планирует закупать у поставщиков собранные на полигонах по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) пластиковые бутылки, дробить сырье и направлять заказчикам флекс ПЭТФ в биг бэгах. Продукция будет реализовываться местным компаниям, которые специализируются на производстве одноразовой посуды, пищевых контейнеров и продуктовой упаковки.
https://ria.ru/20200930/obligatsii-1578005714.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, мсп банк
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости
. МСП Банк
, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил пермской компании кредит на сумму 14,5 миллиона рублей для создания производства по переработке вторичных полимеров, сообщает пресс-служба банка.
Финансирование предоставлено по ставке 7,75% годовых сроком на 5 лет в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП для стартап-проектов.
Компания направит полученные средства на закупку оборудования. Как ожидается, производственные мощности компании смогут ежегодно перерабатывать до 3,7 тысяч тонн пластика и производить 3 тысячи тонн сырья (флекс ПТЭФ) для промышленного выпуска пластиковой пищевой упаковки и полиэфирного штапельного волокна.
Ввод оборудования в эксплуатацию намечен на 2021 год.
Предприятие планирует закупать у поставщиков собранные на полигонах по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) пластиковые бутылки, дробить сырье и направлять заказчикам флекс ПЭТФ в биг бэгах. Продукция будет реализовываться местным компаниям, которые специализируются на производстве одноразовой посуды, пищевых контейнеров и продуктовой упаковки.
"С запуском предприятия дополнительный импульс к развитию получат субъекты МСП региона, входящие в производственную цепочку компании, а современное производство позволит сократить объемы захоронения ПЭТФ-тары на полигонах ТКО, повысить объемы вторичного использования пластика и улучшить экологическую обстановку", - отметили в пресс-службе.