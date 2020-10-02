https://ria.ru/20201002/bank-1578035809.html

Банк УРАЛСИБ запустил акцию "Все за ноль"

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" запустил акцию "Все за ноль" – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном российским РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:05

2020-10-02T12:05

2020-10-02T12:05

уралсиб (банк)

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://www.uralsib.ru/business/page/open/#payment_form" target="_blank">ПАО "БАНК УРАЛСИБ"</a> запустил акцию "Все за ноль" – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном российским законодательством порядке частной практикой, сообщает пресс-служба банка. Акция действует в период с 1 по 31 октября 2020 года включительно. Принять участие в акции могут новые клиенты банка, открывшие в период действия акции свой первый расчетный счет в <a href="https://www.uralsib.ru/business/page/tarify/" target="_blank">ПАО "БАНК УРАЛСИБ"</a>, - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20200220/1565024340.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уралсиб (банк), новости компаний - экономика