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Банк УРАЛСИБ запустил акцию "Все за ноль"
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" запустил акцию "Все за ноль" – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном российским РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:05
2020-10-02T12:05
уралсиб (банк)
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://www.uralsib.ru/business/page/open/#payment_form" target="_blank">ПАО "БАНК УРАЛСИБ"</a> запустил акцию "Все за ноль" – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном российским законодательством порядке частной практикой, сообщает пресс-служба банка. Акция действует в период с 1 по 31 октября 2020 года включительно. Принять участие в акции могут новые клиенты банка, открывшие в период действия акции свой первый расчетный счет в <a href="https://www.uralsib.ru/business/page/tarify/" target="_blank">ПАО "БАНК УРАЛСИБ"</a>, - говорится в пресс-релизе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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уралсиб (банк), новости компаний - экономика

Банк УРАЛСИБ запустил акцию "Все за ноль"

12:05 02.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевОтделение банка "Уралсиб"
Отделение банка Уралсиб - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ПАО "БАНК УРАЛСИБ" запустил акцию "Все за ноль" – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном российским законодательством порядке частной практикой, сообщает пресс-служба банка.
"В период действия акции новые клиенты банка указанных категорий могут получить бесплатное обслуживание в рамках пакетов "Бизнес-старт" / "Кассовый" / "Платежный" с авансовой схемой оплаты – в течение 4 месяцев с момента открытия расчетного счета.
Акция действует в период с 1 по 31 октября 2020 года включительно. Принять участие в акции могут новые клиенты банка, открывшие в период действия акции свой первый расчетный счет в ПАО "БАНК УРАЛСИБ", - говорится в пресс-релизе.
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Уралсиб (банк)Новости компаний - Экономика
 
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