Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/assanzh-1578111567.html
Отец Ассанжа рассказал о состоянии сына во время слушаний
Настроение Джулиана Ассанжа улучшилось за время проходящих в Лондоне слушаний по делу о его экстрадиции благодаря присутствию близких и друзей, считает отец... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:04
2020-10-02T15:04
арест джулиана ассанжа
wikileaks
джулиан ассанж
великобритания
швеция
эквадор
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576872515_0:180:2730:1716_1400x0_80_0_0_8a48bed520cba8aa3f64454f9f822d14.jpg
<strong>ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Настроение <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиана Ассанжа</a> улучшилось за время проходящих в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> слушаний по делу о его экстрадиции благодаря присутствию близких и друзей, считает отец основателя <a href="http://ria.ru/organization_WikiLeaks/" target="_blank" data-auto="true">Wikileaks</a> Джон Шиптон."Для Джулиана было хорошо просто увидеть друзей. Во время слушаний его настроение улучшалось. Было приятно видеть его в окружении друзей, любимых людей и сторонников", - сказал Шиптон в пятницу на пресс-брифинге.Он рассказал, что Ассанжу разрешают видеть сыновей, но обнять их он не может."Не знаю, стандартные это правила или нет. Но это очень странно, я бы не хотел, чтобы с людьми так обращались", - отметил отец Ассанжа.Говоря о состоянии здоровья основателя Wikileaks, Шиптон подтвердил, что Ассанж с легочным заболеванием действительно входит в группу повышенного риска в связи с пандемией. При этом он напомнил, что Ассанж уже много лет находится в изоляции: сначала в здании посольства <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a>, потом в тюрьме Белмарш."С точки зрения здоровья все это аккумулируется", - отметил Шиптон.Слушания в лондонском Центральном уголовном суде завершились накануне, решение судьи будет объявлено 4 января 2021 года.Слушания по существу по делу об экстрадиции начались 7 сентября, проводить их планировалось четыре недели, за которые стороны должны представить свои аргументы и задать вопросы свидетелям. Ранее судья заявляла, что решение по итогам слушаний вынесет через какое-то время после их завершения. На 29 октября назначены очередные процедурные слушания, которые пройдут по конференцсвязи.До оглашения вердикта Ассанж останется под стражей в тюрьме Белмарш на востоке Лондона.Ассанж, обвиненный в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.В феврале 2020 года в магистратском суде лондонского района Вестминстер прошли предварительные слушания, на которых адвокаты изложили правозащитные и гуманитарные соображения против экстрадиции. Они заключались в утверждениях о том, что опубликовавший похищенную информацию Ассанж является журналистом, а журналистика не должна преследоваться.Также адвокаты на каждом заседании говорили о слабом здоровье своего клиента и невозможности его полноценного участия в процессе из-за карантина. Защита жаловалась на то, что у нее нет с марта быстрого и постоянного очного доступа к основателю Wikileaks из-за введенных в тюрьме карантинных ограничений. Вместе с тем на вопросы судьи о том, обладают ли адвокаты всеми полномочиями по представлению подзащитного в суде, защитники ответили утвердительно и подтвердили, что Ассанж передал им все полномочия для этого.
https://ria.ru/20200922/assanzh-1577583097.html
https://ria.ru/20200930/assanzh-1578025523.html
великобритания
швеция
эквадор
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576872515_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_c79db7325e1aeaeb341cb362b9b91c37.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арест джулиана ассанжа, wikileaks, джулиан ассанж, великобритания, швеция, эквадор, лондон, в мире

Отец Ассанжа рассказал о состоянии сына во время слушаний

15:04 02.10.2020
 
© РИА Новости / Денис ВорошиловМитинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария Табак. Настроение Джулиана Ассанжа улучшилось за время проходящих в Лондоне слушаний по делу о его экстрадиции благодаря присутствию близких и друзей, считает отец основателя Wikileaks Джон Шиптон.
"Для Джулиана было хорошо просто увидеть друзей. Во время слушаний его настроение улучшалось. Было приятно видеть его в окружении друзей, любимых людей и сторонников", - сказал Шиптон в пятницу на пресс-брифинге.
Он рассказал, что Ассанжу разрешают видеть сыновей, но обнять их он не может.
"Детям не разрешают обнять отца, иначе ему придется провести две недели в изоляции, но они видят его", - сказал Шиптон.
"Не знаю, стандартные это правила или нет. Но это очень странно, я бы не хотел, чтобы с людьми так обращались", - отметил отец Ассанжа.
Говоря о состоянии здоровья основателя Wikileaks, Шиптон подтвердил, что Ассанж с легочным заболеванием действительно входит в группу повышенного риска в связи с пандемией. При этом он напомнил, что Ассанж уже много лет находится в изоляции: сначала в здании посольства Эквадора, потом в тюрьме Белмарш.
Невеста основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 09:48
Невеста Ассанжа хочет жить в Австралии в случае гарантии безопасности
"С точки зрения здоровья все это аккумулируется", - отметил Шиптон.
Слушания в лондонском Центральном уголовном суде завершились накануне, решение судьи будет объявлено 4 января 2021 года.
Слушания по существу по делу об экстрадиции начались 7 сентября, проводить их планировалось четыре недели, за которые стороны должны представить свои аргументы и задать вопросы свидетелям. Ранее судья заявляла, что решение по итогам слушаний вынесет через какое-то время после их завершения. На 29 октября назначены очередные процедурные слушания, которые пройдут по конференцсвязи.
До оглашения вердикта Ассанж останется под стражей в тюрьме Белмарш на востоке Лондона.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 22:20
США хотели отравить Ассанжа
В феврале 2020 года в магистратском суде лондонского района Вестминстер прошли предварительные слушания, на которых адвокаты изложили правозащитные и гуманитарные соображения против экстрадиции. Они заключались в утверждениях о том, что опубликовавший похищенную информацию Ассанж является журналистом, а журналистика не должна преследоваться.
Также адвокаты на каждом заседании говорили о слабом здоровье своего клиента и невозможности его полноценного участия в процессе из-за карантина. Защита жаловалась на то, что у нее нет с марта быстрого и постоянного очного доступа к основателю Wikileaks из-за введенных в тюрьме карантинных ограничений. Вместе с тем на вопросы судьи о том, обладают ли адвокаты всеми полномочиями по представлению подзащитного в суде, защитники ответили утвердительно и подтвердили, что Ассанж передал им все полномочия для этого.
 
Обсудить0
Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияШвецияЭквадорЛондонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившегося коронавирусом Трампа перевезут в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
22:39Ереван заявил об уничтожении двух беспилотников в Карабахе
22:30В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
22:06Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
21:56В Карабахе эвакуировали несколько сел из-за обстрелов
21:41В Белом доме рассказали о симптомах коронавируса у Трампа
Лента новостейМолния