https://ria.ru/20201002/assanzh-1578111567.html

Отец Ассанжа рассказал о состоянии сына во время слушаний

Настроение Джулиана Ассанжа улучшилось за время проходящих в Лондоне слушаний по делу о его экстрадиции благодаря присутствию близких и друзей, считает отец... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:04

2020-10-02T15:04

2020-10-02T15:04

арест джулиана ассанжа

wikileaks

джулиан ассанж

великобритания

швеция

эквадор

лондон

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Настроение <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиана Ассанжа</a> улучшилось за время проходящих в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> слушаний по делу о его экстрадиции благодаря присутствию близких и друзей, считает отец основателя <a href="http://ria.ru/organization_WikiLeaks/" target="_blank" data-auto="true">Wikileaks</a> Джон Шиптон."Для Джулиана было хорошо просто увидеть друзей. Во время слушаний его настроение улучшалось. Было приятно видеть его в окружении друзей, любимых людей и сторонников", - сказал Шиптон в пятницу на пресс-брифинге.Он рассказал, что Ассанжу разрешают видеть сыновей, но обнять их он не может."Не знаю, стандартные это правила или нет. Но это очень странно, я бы не хотел, чтобы с людьми так обращались", - отметил отец Ассанжа.Говоря о состоянии здоровья основателя Wikileaks, Шиптон подтвердил, что Ассанж с легочным заболеванием действительно входит в группу повышенного риска в связи с пандемией. При этом он напомнил, что Ассанж уже много лет находится в изоляции: сначала в здании посольства <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a>, потом в тюрьме Белмарш."С точки зрения здоровья все это аккумулируется", - отметил Шиптон.Слушания в лондонском Центральном уголовном суде завершились накануне, решение судьи будет объявлено 4 января 2021 года.Слушания по существу по делу об экстрадиции начались 7 сентября, проводить их планировалось четыре недели, за которые стороны должны представить свои аргументы и задать вопросы свидетелям. Ранее судья заявляла, что решение по итогам слушаний вынесет через какое-то время после их завершения. На 29 октября назначены очередные процедурные слушания, которые пройдут по конференцсвязи.До оглашения вердикта Ассанж останется под стражей в тюрьме Белмарш на востоке Лондона.Ассанж, обвиненный в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.В феврале 2020 года в магистратском суде лондонского района Вестминстер прошли предварительные слушания, на которых адвокаты изложили правозащитные и гуманитарные соображения против экстрадиции. Они заключались в утверждениях о том, что опубликовавший похищенную информацию Ассанж является журналистом, а журналистика не должна преследоваться.Также адвокаты на каждом заседании говорили о слабом здоровье своего клиента и невозможности его полноценного участия в процессе из-за карантина. Защита жаловалась на то, что у нее нет с марта быстрого и постоянного очного доступа к основателю Wikileaks из-за введенных в тюрьме карантинных ограничений. Вместе с тем на вопросы судьи о том, обладают ли адвокаты всеми полномочиями по представлению подзащитного в суде, защитники ответили утвердительно и подтвердили, что Ассанж передал им все полномочия для этого.

https://ria.ru/20200922/assanzh-1577583097.html

https://ria.ru/20200930/assanzh-1578025523.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арест джулиана ассанжа, wikileaks, джулиан ассанж, великобритания, швеция, эквадор, лондон, в мире