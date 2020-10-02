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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/armeniya-1578106323.html
В Армении воинские соединения привели в полную боевую готовность
Воинские соединения Армении приведены в состояние полной боеготовности, заявили в пятницу в пресс-службе Минобороны страны. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:49
2020-10-02T13:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Воинские соединения <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> приведены в состояние полной боеготовности, заявили в пятницу в пресс-службе Минобороны страны."В условиях военного положения воинские соединения Армении приведены в состояние полной боевой готовности. В воинских частях развернуты пункты приема личного состава и техники. Подразделения укомплектованы и заняли оборонительные районы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.Отмечается, что укомплектование проводилось в сотрудничестве с органами местного самоуправления и союзом добровольцев "Еркрапа".Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578095293.html
азербайджан
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азербайджан, армения, в мире

В Армении воинские соединения привели в полную боевую готовность

13:49 02.10.2020
 
© REUTERS / StaffАрмянский солдат в зоне карабахского конфликта
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© REUTERS / Staff
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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Воинские соединения Армении приведены в состояние полной боеготовности, заявили в пятницу в пресс-службе Минобороны страны.
"В условиях военного положения воинские соединения Армении приведены в состояние полной боевой готовности. В воинских частях развернуты пункты приема личного состава и техники. Подразделения укомплектованы и заняли оборонительные районы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что укомплектование проводилось в сотрудничестве с органами местного самоуправления и союзом добровольцев "Еркрапа".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
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