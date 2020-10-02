В Армении воинские соединения привели в полную боевую готовность
ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Воинские соединения Армении приведены в состояние полной боеготовности, заявили в пятницу в пресс-службе Минобороны страны.
"В условиях военного положения воинские соединения Армении приведены в состояние полной боевой готовности. В воинских частях развернуты пункты приема личного состава и техники. Подразделения укомплектованы и заняли оборонительные районы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что укомплектование проводилось в сотрудничестве с органами местного самоуправления и союзом добровольцев "Еркрапа".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.