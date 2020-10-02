https://ria.ru/20201002/armeniya-1578097108.html

В Ереване пока не видят смысла говорить о мирном процессе по Карабаху

Ереван не видит смысла говорить о мирном процессе по Нагорному Карабаху в момент, когда Армения сталкивается с заранее спланированной масштабной агрессией со... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:55

2020-10-02T11:55

2020-10-02T14:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578065174_0:273:3156:2048_1400x0_80_0_0_f0b143473d6ed544be23f0f7a7b16f27.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Ереван не видит смысла говорить о мирном процессе по Нагорному Карабаху в момент, когда Армения сталкивается с заранее спланированной масштабной агрессией со стороны Азербайджана, заявила РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян."Нет смысла говорить о мирном процессе, когда мы столкнулись со спланированной широкомасштабной агрессией со стороны Азербайджана в адрес Армении и Арцаха. В настоящий момент приоритет состоит в том, чтобы прекратить боевые действия и восстановить режим прекращения огня, установленный в 1994-1995 годы согласно трехсторонним договоренностям между Нагорным Карабахом, Арменией и Азербайджаном, который являлся бессрочным", - сказала она, отвечая на вопрос, готова ли Армения к компромиссам.Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578095293.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578094971.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире