https://ria.ru/20201002/arest-1578124938.html

Суд арестовал обвиняемых в краже подаренной Путиным иконы

Фигуранты уголовного дела о краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, в том числе иконы, подаренной обители российским президентом Владимиром... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:07

2020-10-02T18:07

2020-10-02T18:07

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

валдай

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Фигуранты уголовного дела о краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, в том числе иконы, подаренной обители российским президентом <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a>, заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД России <a href="https://ria.ru/person_Irina_Volk" target="_blank">Ирина Волк</a>.По ее словам, оперативники обнаружили тайник, в котором фигуранты дела спрятали свыше 120 золотых ювелирных изделий, похищенных из обители.По данным полиции, преступление было совершено в ночь на 1 сентября: двое воров подплыли к Успенскому Собору Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в обитель. Далее, разбив окно, они забрались в храм и совершили кражу.Президент подарил икону монастырю еще в 2001 году. В ближайшее время святыни вернут в монастырь. Кроме того, изъяты "транспортные средства, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение".По данным ФСБ, на свободе могут оставаться другие участники преступления, "иные члены ОПГ". Их пытаются вычислить и задержать.Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь занимает полностью один из островов Валдайского озера. Созданный в XVII веке патриархом Никоном по образу Иверской обители на Афоне, монастырь в последующие века стал центром духовного просвещения и книгопечатания на Руси.В 1919 году советская власть преобразовала монастырь в Иверскую трудовую артель, в 1991-м монастырь вернули Русской православной церкви.

https://ria.ru/20201002/germaniya-1578112365.html

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валдай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, валдай, происшествия