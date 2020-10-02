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Суд арестовал обвиняемых в краже подаренной Путиным иконы
Фигуранты уголовного дела о краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, в том числе иконы, подаренной обители российским президентом Владимиром... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:07
2020-10-02T18:07
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
валдай
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Фигуранты уголовного дела о краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, в том числе иконы, подаренной обители российским президентом <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a>, заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД России <a href="https://ria.ru/person_Irina_Volk" target="_blank">Ирина Волк</a>.По ее словам, оперативники обнаружили тайник, в котором фигуранты дела спрятали свыше 120 золотых ювелирных изделий, похищенных из обители.По данным полиции, преступление было совершено в ночь на 1 сентября: двое воров подплыли к Успенскому Собору Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в обитель. Далее, разбив окно, они забрались в храм и совершили кражу.Президент подарил икону монастырю еще в 2001 году. В ближайшее время святыни вернут в монастырь. Кроме того, изъяты "транспортные средства, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение".По данным ФСБ, на свободе могут оставаться другие участники преступления, "иные члены ОПГ". Их пытаются вычислить и задержать.Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь занимает полностью один из островов Валдайского озера. Созданный в XVII веке патриархом Никоном по образу Иверской обители на Афоне, монастырь в последующие века стал центром духовного просвещения и книгопечатания на Руси.В 1919 году советская власть преобразовала монастырь в Иверскую трудовую артель, в 1991-м монастырь вернули Русской православной церкви.
https://ria.ru/20201002/germaniya-1578112365.html
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ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, валдай, происшествия

Суд арестовал обвиняемых в краже подаренной Путиным иконы

18:07 02.10.2020
 
© ФСБ РоссииКадр видео спецоперации против укравших из Валдайского монастыря подаренную Путиным икону
Кадр видео спецоперации против укравших из Валдайского монастыря подаренную Путиным икону - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© ФСБ России
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, в том числе иконы, подаренной обители российским президентом Владимиром Путиным, заключены под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В связи с необходимостью проведения большого объема следственных действий уголовные дела по факту хищения ценностей из Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря переданы для дальнейшего расследования в Следственное управление УМВД России по Новгородской области. Задержанным накануне двоим жителям Волхова предъявлено обвинение. Новгородским районным судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.

По ее словам, оперативники обнаружили тайник, в котором фигуранты дела спрятали свыше 120 золотых ювелирных изделий, похищенных из обители.
По данным полиции, преступление было совершено в ночь на 1 сентября: двое воров подплыли к Успенскому Собору Иверского монастыря в Валдайском районе Новгородской области на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в обитель. Далее, разбив окно, они забрались в храм и совершили кражу.
Президент подарил икону монастырю еще в 2001 году. В ближайшее время святыни вернут в монастырь. Кроме того, изъяты "транспортные средства, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение".
По данным ФСБ, на свободе могут оставаться другие участники преступления, "иные члены ОПГ". Их пытаются вычислить и задержать.
Рейхстаг - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь занимает полностью один из островов Валдайского озера. Созданный в XVII веке патриархом Никоном по образу Иверской обители на Афоне, монастырь в последующие века стал центром духовного просвещения и книгопечатания на Руси.
В 1919 году советская власть преобразовала монастырь в Иверскую трудовую артель, в 1991-м монастырь вернули Русской православной церкви.
 
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Ирина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинВалдайПроисшествия
 
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