https://ria.ru/20201002/an-26-1578135789.html

В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины

Командующий военно-воздушными силами Украины Сергей Дроздов подтвердил, что в самолете, севшем перед крушением Ан-26 в Харьковской области, был его сын, но... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T23:15

2020-10-02T23:15

2020-10-02T23:15

сергей дроздов

ввс украины

ан-26

харьковская область

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Командующий военно-воздушными силами <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Drozdov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дроздов</a> подтвердил, что в самолете, севшем перед крушением <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>, был его сын, но утверждает, что указаний руководителю полетов о приоритете посадки не давал.Ранее глава областной администрации Алексей Кучер заявил, что перед крушением Ан-26 в Харьковской области приоритет в посадке мог быть отдан другому борту. По его словам, после запроса разрешения посадки пилот получил ответ только через минуту, якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт, при том, что уже было известно о неполадках с двигателем Ан-26.Вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы, заявил, что комиссия и следствие должны установить, действительно ли приоритет в посадке был отдан другому самолету и насколько критическим было ожидание разрешения."Как все родители, я получил информацию, что самолет разбился, и в течение 20 минут я был в таком же состоянии… Никакого указания руководителю полетов я не давал… Вы (Кучер – ред.) сейчас сказали, что был дан приоритет самолету, в котором сидел мой сын… я об этом сам не говорил, я этим не бравирую, я находился в таком же состоянии, как все те родители", - сказал Дроздов в пятницу в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".Он отметил, что Ан-26 находился во время запроса разрешения посадки на расстоянии четырех километров от посадочной полосы, а самолету, который уже заходил на посадку и сел первым, пришлось бы до разворота лететь еще шесть километров.По его словам, в случае запроса пилотом экстренной посадки приоритет предоставляется этому самолету."Приоритет (в посадке – ред.) отдается тому самолету, у которого есть недостатки, когда есть запрос… на экстренную посадку. Такого запроса не произошло", - отметил Дроздов.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуев</a> в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил - он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

https://ria.ru/20201002/samolet-1578104256.html

https://ria.ru/20200926/krushenie-1577817686.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дроздов, ввс украины, ан-26, харьковская область, украина, в мире