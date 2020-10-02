https://ria.ru/20201002/akula-1578069359.html

В США беременная туристка помогла спасти своего мужа от агрессивной акулы

В США на туриста напала бычья акула, а его беременная жена прыгнула в воду, чтобы спасти его, сообщает 9news.com.au. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T02:23

2020-10-02T02:23

2020-10-02T02:23

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> В США на туриста напала бычья акула, а его беременная жена прыгнула в воду, чтобы спасти его, <a href="https://www.9news.com.au/world/usa-news-shark-attack-goes-from-disaster-to-miracle-for-soon-to-be-father/d2282e11-fd7a-4db9-b4fe-7e8073b50699" target="_blank">сообщает</a> 9news.com.au.Эндрю и Марго Эдди решили заняться подводным плаванием на рифе во Флорида-Кис. Но как только 30-летний дайвер начал погружение, в его плечо вцепилась бычья акула длиной более 2,5 метра."Его начало трясти, и он ушел под воду. Он думал, что утонет", — рассказал шериф округа Монро (штат Флорида) Рик Рамзи.Когда Эндрю боролся за свою жизнь, его жена увидела спинной плавник хищника и кровь в воде.Женщина и еще один человек прыгнули в океан. Им удалось схватить пострадавшего и вытащить его из воды в безопасное место. Затем его на скорой помощи доставили в больницу. Раны, по словам медиков, были серьезными. Сейчас Эндрю выздоравливает. У них с Марго родилась дочь.По словам экспертов, нападения акул — не редкость в некоторых частях штата, особенно в прибрежных районах Центральной Атлантики, но на рифе Флорида-Кис они случаются не часто. Согласно международному досье Университета Флориды о нападении акул, с 1882 года в округе Монро было всего 17 неспровоцированных атак этих морских хищников на людей.

https://ria.ru/20200705/1573857322.html

флорида

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, акулы, новости - туризм, флорида, сша