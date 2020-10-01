https://ria.ru/20201001/zrenie-1578070631.html

В Подмосковье спасли от слепоты пациента со зрением -45

Пациента с катарактой и близорукостью, которая развилась до -45 диоптрий, удалось спасти от слепоты врачам Раменской центральной районной больницы Московской... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T18:28

2020-10-01T18:28

2020-10-01T18:28

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Пациента с катарактой и близорукостью, которая развилась до -45 диоптрий, удалось спасти от слепоты врачам Раменской центральной районной больницы <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, сообщает пресс-служба регионального минздрава.По данным ведомства, до поступления в больницу пациент долгое время носил жесткие контактные линзы. Из-за прогрессирующей катаракты зрение 49-летнего мужчины упало до -45 диоптрий.Глаз человека устроен таким образом, что с прогрессированием миопии он постепенно удлиняется, вытягиваясь и приобретая уже не круглую, а овальную форму."У нашего пациента длина глаза увеличилась почти в 1,5 раза и составляла 34,5 миллиметра. Этот факт исключал возможность проведения обычной операции. Исходя из двух проблем – экстремальной миопии (близорукость – ред.) и плотной катаракты. Мы провели одну микрохирургическую операцию, которая стала решением и вылечила сразу обе патологии", - рассказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Павел Швец, слова которого приводятся в сообщении.Пациента выписали из больницы на второй день, отметил врач, в результате он может одинаково хорошо видеть и вдали, и вблизи, а также полностью отказаться от ношения контактных линз.

https://ria.ru/20200827/vrachi-1576386591.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество