https://ria.ru/20201001/zrenie-1578070631.html
В Подмосковье спасли от слепоты пациента со зрением -45
Пациента с катарактой и близорукостью, которая развилась до -45 диоптрий, удалось спасти от слепоты врачам Раменской центральной районной больницы Московской... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:28
2020-10-01T18:28
2020-10-01T18:28
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148601/38/1486013889_0:350:6720:4130_1400x0_80_0_0_27c818f647ddc88d520437270f2ec2cd.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Пациента с катарактой и близорукостью, которая развилась до -45 диоптрий, удалось спасти от слепоты врачам Раменской центральной районной больницы <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, сообщает пресс-служба регионального минздрава.По данным ведомства, до поступления в больницу пациент долгое время носил жесткие контактные линзы. Из-за прогрессирующей катаракты зрение 49-летнего мужчины упало до -45 диоптрий.Глаз человека устроен таким образом, что с прогрессированием миопии он постепенно удлиняется, вытягиваясь и приобретая уже не круглую, а овальную форму."У нашего пациента длина глаза увеличилась почти в 1,5 раза и составляла 34,5 миллиметра. Этот факт исключал возможность проведения обычной операции. Исходя из двух проблем – экстремальной миопии (близорукость – ред.) и плотной катаракты. Мы провели одну микрохирургическую операцию, которая стала решением и вылечила сразу обе патологии", - рассказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Павел Швец, слова которого приводятся в сообщении.Пациента выписали из больницы на второй день, отметил врач, в результате он может одинаково хорошо видеть и вдали, и вблизи, а также полностью отказаться от ношения контактных линз.
https://ria.ru/20200827/vrachi-1576386591.html
1
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148601/38/1486013889_374:0:6347:4480_1400x0_80_0_0_ce5138f6b149f4a83ab5fa8bc4b5fd7f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Пациента с катарактой и близорукостью, которая развилась до -45 диоптрий, удалось спасти от слепоты врачам Раменской центральной районной больницы Московской области
, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
По данным ведомства, до поступления в больницу пациент долгое время носил жесткие контактные линзы. Из-за прогрессирующей катаракты зрение 49-летнего мужчины упало до -45 диоптрий.
Глаз человека устроен таким образом, что с прогрессированием миопии он постепенно удлиняется, вытягиваясь и приобретая уже не круглую, а овальную форму.
"У нашего пациента длина глаза увеличилась почти в 1,5 раза и составляла 34,5 миллиметра. Этот факт исключал возможность проведения обычной операции. Исходя из двух проблем – экстремальной миопии (близорукость – ред.) и плотной катаракты. Мы провели одну микрохирургическую операцию, которая стала решением и вылечила сразу обе патологии", - рассказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Павел Швец, слова которого приводятся в сообщении.
Пациента выписали из больницы на второй день, отметил врач, в результате он может одинаково хорошо видеть и вдали, и вблизи, а также полностью отказаться от ношения контактных линз.