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В Подмосковье спасли от слепоты пациента со зрением -45
Пациента с катарактой и близорукостью, которая развилась до -45 диоптрий, удалось спасти от слепоты врачам Раменской центральной районной больницы Московской... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T18:28
2020-10-01T18:28
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Пациента с катарактой и близорукостью, которая развилась до -45 диоптрий, удалось спасти от слепоты врачам Раменской центральной районной больницы <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, сообщает пресс-служба регионального минздрава.По данным ведомства, до поступления в больницу пациент долгое время носил жесткие контактные линзы. Из-за прогрессирующей катаракты зрение 49-летнего мужчины упало до -45 диоптрий.Глаз человека устроен таким образом, что с прогрессированием миопии он постепенно удлиняется, вытягиваясь и приобретая уже не круглую, а овальную форму."У нашего пациента длина глаза увеличилась почти в 1,5 раза и составляла 34,5 миллиметра. Этот факт исключал возможность проведения обычной операции. Исходя из двух проблем – экстремальной миопии (близорукость – ред.) и плотной катаракты. Мы провели одну микрохирургическую операцию, которая стала решением и вылечила сразу обе патологии", - рассказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Павел Швец, слова которого приводятся в сообщении.Пациента выписали из больницы на второй день, отметил врач, в результате он может одинаково хорошо видеть и вдали, и вблизи, а также полностью отказаться от ношения контактных линз.
https://ria.ru/20200827/vrachi-1576386591.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье спасли от слепоты пациента со зрением -45

18:28 01.10.2020
 
© Fotolia / s4svisualsВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Fotolia / s4svisuals
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пациента с катарактой и близорукостью, которая развилась до -45 диоптрий, удалось спасти от слепоты врачам Раменской центральной районной больницы Московской области, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
По данным ведомства, до поступления в больницу пациент долгое время носил жесткие контактные линзы. Из-за прогрессирующей катаракты зрение 49-летнего мужчины упало до -45 диоптрий.
Глаз человека устроен таким образом, что с прогрессированием миопии он постепенно удлиняется, вытягиваясь и приобретая уже не круглую, а овальную форму.
"У нашего пациента длина глаза увеличилась почти в 1,5 раза и составляла 34,5 миллиметра. Этот факт исключал возможность проведения обычной операции. Исходя из двух проблем – экстремальной миопии (близорукость – ред.) и плотной катаракты. Мы провели одну микрохирургическую операцию, которая стала решением и вылечила сразу обе патологии", - рассказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Павел Швец, слова которого приводятся в сообщении.
Пациента выписали из больницы на второй день, отметил врач, в результате он может одинаково хорошо видеть и вдали, и вблизи, а также полностью отказаться от ношения контактных линз.
В операционной - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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