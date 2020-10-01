https://ria.ru/20201001/zhurnalisty-1578044568.html

Журналисты Le Monde пострадали при ударе Азербайджана в Карабахе

Во время бомбежки в Нагорном Карабахе пострадали два журналиста французского издания Le Monde, сообщил Армянский единый информационный центр. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:58

2020-10-01T12:58

2020-10-01T14:00

франция

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости.</strong> Во время бомбежки в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> пострадали два журналиста французского издания Le Monde, сообщил Армянский единый информационный центр.Инцидент произошел недалеко от города Мартуни. Пострадавших везут в больницу.Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество, в том числе Россия, призывает стороны к сдержанности.Карабахский конфликтКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.

https://ria.ru/20200928/erdogan-1577918100.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

https://ria.ru/20200930/karabakh-1577966299.html

shumov.1973 Ну скажем французов армяне могли сами обстрелять, чтобы обвинить Азербайджан и показать как у них всё плохо. Если французы погибли бы, то это ещё круче, бонус. 59

Арсений Новиков Армяне с французским паспортом..... 48

10

франция

армения

нагорный карабах

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, армения, нагорный карабах, азербайджан, в мире