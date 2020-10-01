https://ria.ru/20201001/zayavlenie-1578049099.html

Россия, США и Франция готовят совместное заявление по Нагорному Карабаху

Президент РФ Владимир Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета Безопасности России о подготовке совместного заявления президентов РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:01

2020-10-01T14:01

2020-10-01T14:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

дмитрий песков

владимир путин

франция

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета Безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> по ситуации в Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе", - сказал Песков. "Снова была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями", - добавил он."Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху", - сообщил Песков.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html

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россия

франция

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, франция, сша, в мире