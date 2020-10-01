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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/zayavlenie-1578049099.html
Россия, США и Франция готовят совместное заявление по Нагорному Карабаху
Президент РФ Владимир Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета Безопасности России о подготовке совместного заявления президентов РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:01
2020-10-01T14:01
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
дмитрий песков
владимир путин
франция
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета Безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> по ситуации в Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе", - сказал Песков. "Снова была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями", - добавил он."Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html
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россия
франция
сша
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россия, дмитрий песков, владимир путин, франция, сша, в мире

Россия, США и Франция готовят совместное заявление по Нагорному Карабаху

14:01 01.10.2020
 
© REUTERS / Reuters StaffАртиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© REUTERS / Reuters Staff
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета Безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе", - сказал Песков. "Снова была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями", - добавил он.
"Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху", - сообщил Песков.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияСШАВ мире
 
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