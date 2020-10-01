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Эксперты подсчитали, сколько работодателей планируют повысить зарплаты
Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты сотрудникам до конца года, а выплачивать премии по его итогам будет каждый второй, говорится в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T03:07
2020-10-01T03:07
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты сотрудникам до конца года, а выплачивать премии по его итогам будет каждый второй, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.Сервис провел исследование и выяснил, планируют ли российские работодатели повышать зарплаты сотрудникам и выплачивать премии в 2020 году. В опросе приняли участие более одной тысячи работодателей из всех регионов страны."Так, 22% опрошенных представителей бизнеса планируют до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников, 78% - не планируют", - показало исследование.При этом выплачивать премии будет абсолютное большинство компаний (57%), а 43% российских работодателей от премий в этом году отказались."Работа.ру" - сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>. На сервисе размещено более 17,4 миллиона резюме, зарегистрировано более 485 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.
https://ria.ru/20200930/pravitelstvo-1578001045.html
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россия
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россия, общество

Эксперты подсчитали, сколько работодателей планируют повысить зарплаты

03:07 01.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты сотрудникам до конца года, а выплачивать премии по его итогам будет каждый второй, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.
Сервис провел исследование и выяснил, планируют ли российские работодатели повышать зарплаты сотрудникам и выплачивать премии в 2020 году. В опросе приняли участие более одной тысячи работодателей из всех регионов страны.
"Так, 22% опрошенных представителей бизнеса планируют до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников, 78% - не планируют", - показало исследование.
При этом выплачивать премии будет абсолютное большинство компаний (57%), а 43% российских работодателей от премий в этом году отказались.
"Финансовая мотивация - один из способов удержать хороших и профессиональных сотрудников. Хочу отметить, что по итогам нашего исследования, 31% респондентов отметили фактор неготовности работодателей к повышению зарплаты как решающий при увольнении", - прокомментировал коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий.
"Работа.ру" - сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено более 17,4 миллиона резюме, зарегистрировано более 485 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.
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