https://ria.ru/20201001/zarplata-1578028741.html

Эксперты подсчитали, сколько работодателей планируют повысить зарплаты

Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты сотрудникам до конца года, а выплачивать премии по его итогам будет каждый второй, говорится в... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T03:07

2020-10-01T03:07

2020-10-01T03:07

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты сотрудникам до конца года, а выплачивать премии по его итогам будет каждый второй, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.Сервис провел исследование и выяснил, планируют ли российские работодатели повышать зарплаты сотрудникам и выплачивать премии в 2020 году. В опросе приняли участие более одной тысячи работодателей из всех регионов страны."Так, 22% опрошенных представителей бизнеса планируют до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников, 78% - не планируют", - показало исследование.При этом выплачивать премии будет абсолютное большинство компаний (57%), а 43% российских работодателей от премий в этом году отказались."Работа.ру" - сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>. На сервисе размещено более 17,4 миллиона резюме, зарегистрировано более 485 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.

https://ria.ru/20200930/pravitelstvo-1578001045.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество