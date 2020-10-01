https://ria.ru/20201001/zarplata-1578028741.html
Эксперты подсчитали, сколько работодателей планируют повысить зарплаты
Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты сотрудникам до конца года, а выплачивать премии по его итогам будет каждый второй, говорится в... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T03:07
2020-10-01T03:07
2020-10-01T03:07
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты сотрудникам до конца года, а выплачивать премии по его итогам будет каждый второй, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.Сервис провел исследование и выяснил, планируют ли российские работодатели повышать зарплаты сотрудникам и выплачивать премии в 2020 году. В опросе приняли участие более одной тысячи работодателей из всех регионов страны."Так, 22% опрошенных представителей бизнеса планируют до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников, 78% - не планируют", - показало исследование.При этом выплачивать премии будет абсолютное большинство компаний (57%), а 43% российских работодателей от премий в этом году отказались."Работа.ру" - сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>. На сервисе размещено более 17,4 миллиона резюме, зарегистрировано более 485 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.
https://ria.ru/20200930/pravitelstvo-1578001045.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты сотрудникам до конца года, а выплачивать премии по его итогам будет каждый второй, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.
Сервис провел исследование и выяснил, планируют ли российские работодатели повышать зарплаты сотрудникам и выплачивать премии в 2020 году. В опросе приняли участие более одной тысячи работодателей из всех регионов страны.
"Так, 22% опрошенных представителей бизнеса планируют до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников, 78% - не планируют", - показало исследование.
При этом выплачивать премии будет абсолютное большинство компаний (57%), а 43% российских работодателей от премий в этом году отказались.
"Финансовая мотивация - один из способов удержать хороших и профессиональных сотрудников. Хочу отметить, что по итогам нашего исследования, 31% респондентов отметили фактор неготовности работодателей к повышению зарплаты как решающий при увольнении", - прокомментировал коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий.
"Работа.ру" - сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбербанка
. На сервисе размещено более 17,4 миллиона резюме, зарегистрировано более 485 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.