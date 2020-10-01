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Пример для младшеклассников поставил в тупик ученого-математика
Мать школьника попросила у пользователей фейсбука помощи в решении задачи по математике, но упражнение оказалось не по силам взрослым. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:43
2020-10-01T16:42
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Мать школьника попросила у пользователей <a href="https://www.facebook.com/groups/871176893326326/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбука</a> помощи в решении задачи по математике, но упражнение оказалось не по силам взрослым. По условиям задания, у девочки Карлы было три фишки по сто единиц, 17 штук по десять и 16 — по единице. От ученика требовалось ответить на два вопроса: можно ли составить два одинаковых трехзначных числа из имеющихся фишек и можно ли сделать это, использовав их все без остатка. Комментаторы отметили, что эта задача сложнее тех, что они решали в начальной школе. Один из них написал, что имеет степень по математике, но тоже не до конца понимает, чего от него требуют авторы учебника.Однако мать и школьник все же смогли выполнить задание. В первом ответе необходимо сложить по одинаковому числу фишек каждого типа: например, 172 — одну за сто, семь за десять и две за единицу. Во втором же вопросе нужно сложить значение всех фишек и поделить получившееся число на два. В итоге получилось число 243.
https://ria.ru/20191203/1561932061.html
Задача неправильно сформулирована: у Пети и Васи на двоих есть три сторублевки, 17 десятирублевых монет и 16 рублей. Могут ли Петя и Вася поделить свои деньги поровну? Ни у детей, ни у родителей такая формулировка проблем не вызовет. :))
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РИА Новости
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60
общество

Пример для младшеклассников поставил в тупик ученого-математика

14:43 01.10.2020 (обновлено: 16:42 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрок
Урок - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мать школьника попросила у пользователей фейсбука помощи в решении задачи по математике, но упражнение оказалось не по силам взрослым.
По условиям задания, у девочки Карлы было три фишки по сто единиц, 17 штук по десять и 16 — по единице. От ученика требовалось ответить на два вопроса: можно ли составить два одинаковых трехзначных числа из имеющихся фишек и можно ли сделать это, использовав их все без остатка.
Комментаторы отметили, что эта задача сложнее тех, что они решали в начальной школе. Один из них написал, что имеет степень по математике, но тоже не до конца понимает, чего от него требуют авторы учебника.
Однако мать и школьник все же смогли выполнить задание. В первом ответе необходимо сложить по одинаковому числу фишек каждого типа: например, 172 — одну за сто, семь за десять и две за единицу. Во втором же вопросе нужно сложить значение всех фишек и поделить получившееся число на два. В итоге получилось число 243.
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