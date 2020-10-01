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Пермяк взорвал автомобиль девушки, с которой поругался из-за парковки

Суд приговорил к условному сроку жителя Перми, взорвавшего в центре города автомобиль девушки, с которой он поругался из-за места на парковке, сообщает... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:26

2020-10-01T13:26

2020-10-01T13:26

пермь

пермский край

происшествия

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<strong>ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости.</strong> Суд приговорил к условному сроку жителя <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, взорвавшего в центре города автомобиль девушки, с которой он поругался из-за места на парковке, сообщает пресс-служба краевой полиции.Взрыв произошел вечером 8 октября 2019 года у дома на Комсомольском проспекте в Перми. Жители услышали громкий хлопок, в результате которого был поврежден автомобиль Nissan Qashqai. Полиция обнаружила под правым передним колесом иномарки самодельное взрывное устройство. Машине были причинены механические повреждения, также оказалось испорчено транспортное средство, припаркованное рядом. Общий ущерб превысил 700 тысяч рублей. Люди не пострадали.Пермяка задержали через неделю после преступления недалеко от его дома. В машине фигуранта было обнаружено взрывное устройство и предметы, которые он использовал для конспирации — накладные усы и парики. Еще два взрывных устройства правоохранителями найдены во дворе дома.Следователи ГСУ ГУ МВД России по <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермскому краю</a> выяснили, что за полгода до инцидента у мужчины произошел конфликт с владелицей машины из-за места на парковке. Мужчина несколько месяцев вынашивал план мести. Во время следствия он не признавал вину и не шел на контакт с полицией."Ленинский районный суд г. Перми поставил точку в деле 58-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении взрывных устройств и повреждении имущества путем взрыва. Ему назначен условное наказание в виде 4 лет и 6 месяцев, а также штраф - 50 тысяч рублей", — указано в сообщении ведомства.Уточняется, что суд также предписал пермяку не менять место жительства без уведомления специализированного органа и два раза в месяц являться на регистрацию.

https://ria.ru/20200717/1574501828.html

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пермь

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, пермский край, происшествия