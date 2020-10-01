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https://ria.ru/20201001/vybory-1578058262.html
Социологи узнали об отношении россиян к итогам выборов
Достойными доверия результаты выборов в этом году считают 71% голосовавших россиян, 44% из них уверены, что результаты полностью достоверны, заявил генеральный... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:06
2020-10-01T16:06
вциом
валерий федоров
общество
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Достойными доверия результаты выборов в этом году считают 71% голосовавших россиян, 44% из них уверены, что результаты полностью достоверны, заявил генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Федоров</a>.Единый день голосования состоялся в этом году 13 сентября, по решению ЦИК голосование также проводилось в течение двух предыдущих дней, 11 и 12 сентября."От тех, кто принял участие в выборах, 21% не доверяет результатам, 27% полагают, что нарушения на местах были, но на результаты они не повлияли, и 44% не высказывают каких-то претензий к достоверности результатов голосования в регионе. В совокупности эти две группы, которые полагают, что результаты достойны доверия, либо есть претензии, но в целом на результаты они не влияют, составила 71% от тех, кто принял участие в голосовании. Затруднились ответить 8%", - сказал Федоров во время круглого стола "Безопасные выборы. Как справляются избирательные системы с новыми вызовами".По словам гендиректора ВЦИОМ, 78% респондентов полагают, что большинство россиян пришли на участки по собственной инициативе. Полагают, что были указания или принуждение, 17%, еще 5% затруднились ответить.Данные получены в ходе телефонных интервью "ВЦИОМ-Спутник". Опросы проводились 21 и 30 сентября в 500 городах и поселках городского типа, 100 селах и деревнях не менее чем в 80 регионах страны. Объем выборки составил 1600 респондентов каждый день. Погрешность измерения - около 2,5%.
https://ria.ru/20201001/vtsiom-1578057092.html
https://ria.ru/20200916/pamfilova-1577334415.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
вциом, валерий федоров, общество

Социологи узнали об отношении россиян к итогам выборов

16:06 01.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Достойными доверия результаты выборов в этом году считают 71% голосовавших россиян, 44% из них уверены, что результаты полностью достоверны, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Единый день голосования состоялся в этом году 13 сентября, по решению ЦИК голосование также проводилось в течение двух предыдущих дней, 11 и 12 сентября.
Избиратель кидает бюллетень в урну - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 15:54
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживает идею многодневного голосования
"От тех, кто принял участие в выборах, 21% не доверяет результатам, 27% полагают, что нарушения на местах были, но на результаты они не повлияли, и 44% не высказывают каких-то претензий к достоверности результатов голосования в регионе. В совокупности эти две группы, которые полагают, что результаты достойны доверия, либо есть претензии, но в целом на результаты они не влияют, составила 71% от тех, кто принял участие в голосовании. Затруднились ответить 8%", - сказал Федоров во время круглого стола "Безопасные выборы. Как справляются избирательные системы с новыми вызовами".
По словам гендиректора ВЦИОМ, 78% респондентов полагают, что большинство россиян пришли на участки по собственной инициативе. Полагают, что были указания или принуждение, 17%, еще 5% затруднились ответить.
Данные получены в ходе телефонных интервью "ВЦИОМ-Спутник". Опросы проводились 21 и 30 сентября в 500 городах и поселках городского типа, 100 селах и деревнях не менее чем в 80 регионах страны. Объем выборки составил 1600 респондентов каждый день. Погрешность измерения - около 2,5%.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 16:55Единый день голосования — 2020
Памфилова раскритиковала карту нарушений "Голоса"
 
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ВЦИОМВалерий ФедоровОбщество
 
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