https://ria.ru/20201001/vybory-1578058262.html

Социологи узнали об отношении россиян к итогам выборов

Достойными доверия результаты выборов в этом году считают 71% голосовавших россиян, 44% из них уверены, что результаты полностью достоверны, заявил генеральный... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:06

2020-10-01T16:06

2020-10-01T16:06

вциом

валерий федоров

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Достойными доверия результаты выборов в этом году считают 71% голосовавших россиян, 44% из них уверены, что результаты полностью достоверны, заявил генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/" target="_blank" data-auto="true">ВЦИОМ</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Федоров</a>.Единый день голосования состоялся в этом году 13 сентября, по решению ЦИК голосование также проводилось в течение двух предыдущих дней, 11 и 12 сентября."От тех, кто принял участие в выборах, 21% не доверяет результатам, 27% полагают, что нарушения на местах были, но на результаты они не повлияли, и 44% не высказывают каких-то претензий к достоверности результатов голосования в регионе. В совокупности эти две группы, которые полагают, что результаты достойны доверия, либо есть претензии, но в целом на результаты они не влияют, составила 71% от тех, кто принял участие в голосовании. Затруднились ответить 8%", - сказал Федоров во время круглого стола "Безопасные выборы. Как справляются избирательные системы с новыми вызовами".По словам гендиректора ВЦИОМ, 78% респондентов полагают, что большинство россиян пришли на участки по собственной инициативе. Полагают, что были указания или принуждение, 17%, еще 5% затруднились ответить.Данные получены в ходе телефонных интервью "ВЦИОМ-Спутник". Опросы проводились 21 и 30 сентября в 500 городах и поселках городского типа, 100 селах и деревнях не менее чем в 80 регионах страны. Объем выборки составил 1600 респондентов каждый день. Погрешность измерения - около 2,5%.

https://ria.ru/20201001/vtsiom-1578057092.html

https://ria.ru/20200916/pamfilova-1577334415.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, валерий федоров, общество