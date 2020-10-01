https://ria.ru/20201001/vybory-1578039973.html

Случайно победившая на выборах уборщица вступила в должность

Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская в четверг официально вступила в должность,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T11:43

2020-10-01T11:43

2020-10-01T15:13

единый день голосования — 2020

костромская область

чухломский район

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578053706_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1cd94697c43cb46ff3c17dff04d18545.jpg

<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Избранная главой Повалихинского сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> уборщица администрации Марина Удгодская в четверг официально вступила в должность, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации."В администрации <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чухломского района</a> состоялась церемония инаугурации. Марина Удгодская и еще несколько избранных глав сельских поселений официально вступили в должности", - сказал собеседник агентства.Согласно данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, выиграла выборы у действующего главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района единоросса Николая Локтева с 61,7% голосов. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48. По данным облизбиркома, Удгодская, 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. В данных о месте работы было указано, что Марина – уборщик служебных помещений в той же сельской администрации, которую теперь возглавляет.

https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html

kkorinfskiy А почему "случайно победившая"? Почти вдвое больше голосов. Очень даже не случайно. 12

2

костромская область

чухломский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Немножечко волнуюсь” – избранная главой костромского поселения уборщица вступила в должность Bзбранная главой костромского поселения уборщица Марина Угодская вступила в должность 2020-10-01T11:43 true PT0M51S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

костромская область, чухломский район, политика