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Лондон представил план "политической войны" против "авторитарных врагов"
Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер представил план ведения "политической войны" против ее якобы "авторитарных противников". РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T07:42
2020-10-01T07:42
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Начальник штаба обороны <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Ник Картер представил план ведения "политической войны" против ее якобы "авторитарных противников".В числе стран, якобы использующих подобные методы, Картер называет <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">КНДР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>."В последние несколько лет Россия регулярно использовала кибер- и информационные атаки против своих оппонентов. Яркие примеры включают в себя финансовый и энергетический сектор <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в 2017 году и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организацию по запрещению химического оружия</a> в 2018-м. Иран и Северная Корея следуют этому примеру", - утверждает начальник штаба обороны Великобритании.В заявлении Картера отмечается, что Великобритании нужно изменить коренным образом свое мышление для сдерживания "авторитарных противников". Он представил концепцию, в которой подчеркивается, в частности, необходимость вести борьбу "ниже порога войны", чтобы не дать противникам возможность достичь их цели в стратегии "свершившегося факта".Кроме того, предлагается сделать упор на создание союзов и укрепление взаимодействия. Подчеркивается также, что необходимо проводить модернизацию."Мы должны наметить направление движения от индустриального века платформ к информационному веку систем", - отметил Картер.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575975743.html
https://ria.ru/20200319/1568841812.html
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великобритания, в мире

Лондон представил план "политической войны" против "авторитарных врагов"

07:42 01.10.2020
 
© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Depositphotos / rabbit75_dep
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер представил план ведения "политической войны" против ее якобы "авторитарных противников".
"Наши авторитарные противники рассматривают стратегический контекст как продолжающуюся борьбу, в которой используются невоенные и военные инструменты, которые не ограничены никаким различием между миром и войной. Эти режимы полагают, что они уже вовлечены в интенсивную форму конфликта, который носит преимущественно политический характер, нежели кинетический. Их стратегия "политической войны" направлена на подрыв сплоченности, экономической, политической и социальной устойчивости и на борьбу за стратегическое преимущество в ключевых регионах мира", - говорится в заявлении Картера, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
В числе стран, якобы использующих подобные методы, Картер называет Россию, Китай, КНДР и Иран.
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"В последние несколько лет Россия регулярно использовала кибер- и информационные атаки против своих оппонентов. Яркие примеры включают в себя финансовый и энергетический сектор Украины в 2017 году и Организацию по запрещению химического оружия в 2018-м. Иран и Северная Корея следуют этому примеру", - утверждает начальник штаба обороны Великобритании.
В заявлении Картера отмечается, что Великобритании нужно изменить коренным образом свое мышление для сдерживания "авторитарных противников". Он представил концепцию, в которой подчеркивается, в частности, необходимость вести борьбу "ниже порога войны", чтобы не дать противникам возможность достичь их цели в стратегии "свершившегося факта".
Кроме того, предлагается сделать упор на создание союзов и укрепление взаимодействия. Подчеркивается также, что необходимо проводить модернизацию.
"Мы должны наметить направление движения от индустриального века платформ к информационному веку систем", - отметил Картер.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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