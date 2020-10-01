https://ria.ru/20201001/voyna-1578030403.html

Лондон представил план "политической войны" против "авторитарных врагов"

Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер представил план ведения "политической войны" против ее якобы "авторитарных противников". РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T07:42

2020-10-01T07:42

2020-10-01T07:42

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Начальник штаба обороны <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Ник Картер представил план ведения "политической войны" против ее якобы "авторитарных противников".В числе стран, якобы использующих подобные методы, Картер называет <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россию</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">КНДР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>."В последние несколько лет Россия регулярно использовала кибер- и информационные атаки против своих оппонентов. Яркие примеры включают в себя финансовый и энергетический сектор <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в 2017 году и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организацию по запрещению химического оружия</a> в 2018-м. Иран и Северная Корея следуют этому примеру", - утверждает начальник штаба обороны Великобритании.В заявлении Картера отмечается, что Великобритании нужно изменить коренным образом свое мышление для сдерживания "авторитарных противников". Он представил концепцию, в которой подчеркивается, в частности, необходимость вести борьбу "ниже порога войны", чтобы не дать противникам возможность достичь их цели в стратегии "свершившегося факта".Кроме того, предлагается сделать упор на создание союзов и укрепление взаимодействия. Подчеркивается также, что необходимо проводить модернизацию."Мы должны наметить направление движения от индустриального века платформ к информационному веку систем", - отметил Картер.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575975743.html

https://ria.ru/20200319/1568841812.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, в мире