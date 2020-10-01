https://ria.ru/20201001/vory-1578042930.html

Воры пытались проникнуть в дом, где живет мэр Барселоны

Правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые пытались проникнуть в дом, где живет мэр Барселоны Ада Колау, целью нападения была соседняя квартира,... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T12:26

2020-10-01T12:26

2020-10-01T12:26

барселона (город)

испания

грузия

в мире

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<strong>МАДРИД, 1 окт – РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые пытались проникнуть в дом, где живет мэр <a href="http://ria.ru/location_Barcelona/" target="_blank" data-auto="true">Барселоны</a> Ада Колау, целью нападения была соседняя квартира, сообщили РИА Новости в мэрии.Инцидент произошел в 03.30 утра, когда охрана услышала, как двое мужчин пытаются взломать входную дверь в здание. Охрана подождала, какими будут следующие шаги, и задержала их при попытке взлома двери в одну из квартир.Задержанные – выходцы из <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, сообщает издание Vanguardia. Однако в Городской гвардии РИА Новости отказались подтвердить эту информацию, сославшись на то, что "никогда не сообщают национальность подозреваемых", однако отметили, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи со взломом. Задержанные переданы каталонским правоохранительным органам Mossos de Escuadra.Дом, где живет мэр, расположен в районе собора Святого Семейства и круглосуточно охраняется.

https://ria.ru/20200728/1575023614.html

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барселона (город)

испания

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барселона (город), испания, грузия, в мире