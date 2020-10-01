https://ria.ru/20201001/volontery-1578074748.html

В Удмуртии наградили волонтеров, помогавших жителям во время пандемии

Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил памятными медалями 117 волонтеров, которые во время пандемии коронавируса оказывали помощь пожилым жителям региона и... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T19:47

2020-10-01T19:47

2020-10-01T19:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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<strong>УФА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov" target="_blank">Александр Бречалов</a> наградил памятными медалями 117 волонтеров, которые во время пандемии коронавируса оказывали помощь пожилым жителям региона и проводили различные акции для населения, сообщили в пресс-службе руководителя республики."На награждении присутствуют не только волонтерские и молодежные организации, но и люди, которые раньше никогда не занимались добровольчеством. Они просто услышали призыв о помощи и отозвались, осознавая весь риск для своего здоровья. Среди них даже есть граждане, которые потеряли работу из-за пандемии и пришли добровольно помогать на акции", - сказал на мероприятии Бречалов.В пресс-службе отметили, что медали получили 117 отличившихся добровольцев. Организаторы пригласили всех желающих присоединиться к движению волонтерского корпуса и поблагодарили партнеров, которые поддерживали участников акции: Ресурсный центр в сфере чрезвычайных ситуаций Удмуртии, акционерное общество "Сактон", крестьянское хозяйство "Заречное", центр психолого-педагогической помощи молодежи "Шанс", отряд "Доброволец", Российский союз спасателей и Tasty Coffee. "Добровольцами <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> за весь период выполнено более тысячи обращений жителей из районов", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что финалистам всероссийского конкурса "Доброволец России 2020" вручили почетные значки "Добро в России".Пресс-служба напомнила, что всероссийская акция взаимопомощи "МыВместе" была запущена 21 марта одновременно с началом периода самоизоляции. Федеральный колл-центр принимал и обрабатывал заявки, поступающие от нуждающихся в помощи, а затем направлял их в региональные штабы. Кроме того, добровольцы реализовывали социально полезные проекты: "Носи маску правильно", в рамках которой раздали более 73 тысяч средств индивидуальной защиты, всероссийские акции "Продуктовая помощь" и "Вам, родные!", на которых доставили 6667 продуктовых и 250 праздничных наборов старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны. Также 30 марта стартовал проект "ПоддЕРжка", на единый номер телефона с 30 марта по 29 сентября поступило более 38 тысяч звонков. Активное участие в проекте в качестве волонтеров принимали студенты, предприниматели, врачи и учителя, сотрудники регионального комитета партии "Единая Россия".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200930/investory-1578013611.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество