Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/volontery-1578074748.html
В Удмуртии наградили волонтеров, помогавших жителям во время пандемии
Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил памятными медалями 117 волонтеров, которые во время пандемии коронавируса оказывали помощь пожилым жителям региона и... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T19:47
2020-10-01T19:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112645/71/1126457110_0:75:1024:651_1400x0_80_0_0_7715fd8582d2720f06fb50aa6785a7d3.jpg
<strong>УФА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov" target="_blank">Александр Бречалов</a> наградил памятными медалями 117 волонтеров, которые во время пандемии коронавируса оказывали помощь пожилым жителям региона и проводили различные акции для населения, сообщили в пресс-службе руководителя республики."На награждении присутствуют не только волонтерские и молодежные организации, но и люди, которые раньше никогда не занимались добровольчеством. Они просто услышали призыв о помощи и отозвались, осознавая весь риск для своего здоровья. Среди них даже есть граждане, которые потеряли работу из-за пандемии и пришли добровольно помогать на акции", - сказал на мероприятии Бречалов.В пресс-службе отметили, что медали получили 117 отличившихся добровольцев. Организаторы пригласили всех желающих присоединиться к движению волонтерского корпуса и поблагодарили партнеров, которые поддерживали участников акции: Ресурсный центр в сфере чрезвычайных ситуаций Удмуртии, акционерное общество "Сактон", крестьянское хозяйство "Заречное", центр психолого-педагогической помощи молодежи "Шанс", отряд "Доброволец", Российский союз спасателей и Tasty Coffee. "Добровольцами <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> за весь период выполнено более тысячи обращений жителей из районов", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что финалистам всероссийского конкурса "Доброволец России 2020" вручили почетные значки "Добро в России".Пресс-служба напомнила, что всероссийская акция взаимопомощи "МыВместе" была запущена 21 марта одновременно с началом периода самоизоляции. Федеральный колл-центр принимал и обрабатывал заявки, поступающие от нуждающихся в помощи, а затем направлял их в региональные штабы. Кроме того, добровольцы реализовывали социально полезные проекты: "Носи маску правильно", в рамках которой раздали более 73 тысяч средств индивидуальной защиты, всероссийские акции "Продуктовая помощь" и "Вам, родные!", на которых доставили 6667 продуктовых и 250 праздничных наборов старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны. Также 30 марта стартовал проект "ПоддЕРжка", на единый номер телефона с 30 марта по 29 сентября поступило более 38 тысяч звонков. Активное участие в проекте в качестве волонтеров принимали студенты, предприниматели, врачи и учителя, сотрудники регионального комитета партии "Единая Россия".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200930/investory-1578013611.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/112645/71/1126457110_51:0:962:683_1400x0_80_0_0_1bec19e3f12e2dd90d612e06b8aedd7a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество

В Удмуртии наградили волонтеров, помогавших жителям во время пандемии

19:47 01.10.2020
 
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Читать ria.ru в
УФА, 1 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил памятными медалями 117 волонтеров, которые во время пандемии коронавируса оказывали помощь пожилым жителям региона и проводили различные акции для населения, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

"Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил добровольцев за бескорыстный вклад в организацию акции взаимопомощи, неравнодушие и отзывчивость в сложный период для республики. В состав объединенного волонтерского корпуса "МыВместе" и "ПоддЕРжка" с начала пандемии в Удмуртии вошли более 2 тысяч человек. Они обрабатывали поступившие заявки, осуществляли доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости гражданам старше 65 лет. В Доме Дружбы народов состоялось вручение памятных медалей волонтерам корпуса", - сообщает пресс-служба главы региона.

"На награждении присутствуют не только волонтерские и молодежные организации, но и люди, которые раньше никогда не занимались добровольчеством. Они просто услышали призыв о помощи и отозвались, осознавая весь риск для своего здоровья. Среди них даже есть граждане, которые потеряли работу из-за пандемии и пришли добровольно помогать на акции", - сказал на мероприятии Бречалов.
В пресс-службе отметили, что медали получили 117 отличившихся добровольцев. Организаторы пригласили всех желающих присоединиться к движению волонтерского корпуса и поблагодарили партнеров, которые поддерживали участников акции: Ресурсный центр в сфере чрезвычайных ситуаций Удмуртии, акционерное общество "Сактон", крестьянское хозяйство "Заречное", центр психолого-педагогической помощи молодежи "Шанс", отряд "Доброволец", Российский союз спасателей и Tasty Coffee. "Добровольцами Удмуртии за весь период выполнено более тысячи обращений жителей из районов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что финалистам всероссийского конкурса "Доброволец России 2020" вручили почетные значки "Добро в России".
Пресс-служба напомнила, что всероссийская акция взаимопомощи "МыВместе" была запущена 21 марта одновременно с началом периода самоизоляции. Федеральный колл-центр принимал и обрабатывал заявки, поступающие от нуждающихся в помощи, а затем направлял их в региональные штабы. Кроме того, добровольцы реализовывали социально полезные проекты: "Носи маску правильно", в рамках которой раздали более 73 тысяч средств индивидуальной защиты, всероссийские акции "Продуктовая помощь" и "Вам, родные!", на которых доставили 6667 продуктовых и 250 праздничных наборов старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны. Также 30 марта стартовал проект "ПоддЕРжка", на единый номер телефона с 30 марта по 29 сентября поступило более 38 тысяч звонков. Активное участие в проекте в качестве волонтеров принимали студенты, предприниматели, врачи и учителя, сотрудники регионального комитета партии "Единая Россия".
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 17:09Удмуртская Республика
Бречалов предложил бизнесменам Удмуртии онлайн-знакомство с инвесторами
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Евросоюз вводит санкции против Белоруссии
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
Лента новостейМолния