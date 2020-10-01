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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201001/vmeshatelstvo-1578059065.html
Украина ответила на обвинения Минска во вмешательстве в дела Белоруссии
Министерство иностранных дел Украины заявило в четверг, что категорически отвергает обвинения властей Белоруссии во вмешательстве Киева в их внутренние дела. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T16:21
2020-10-01T16:44
протесты в белоруссии
мид украины
белоруссия
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> заявило в четверг, что категорически отвергает обвинения властей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> во вмешательстве Киева в их внутренние дела.Ранее посольство Белоруссии в Киеве заявило, что расценивает заявления представителей Украины как попытку вмешательства в их внутренние дела и оказания влияния на выбор белорусского народа.По данным пресс-службы ведомства, также украинские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с "продолжением репрессий против участников мирных протестов в Белоруссии".МИД Украины после проведения инаугурации белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> заявил, что не считает его легитимным президентом. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, это обернется для нее крахом.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201001/kuleba-1578052505.html
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578052592.html
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мид украины, белоруссия, украина, в мире

Украина ответила на обвинения Минска во вмешательстве в дела Белоруссии

16:21 01.10.2020 (обновлено: 16:44 01.10.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило в четверг, что категорически отвергает обвинения властей Белоруссии во вмешательстве Киева в их внутренние дела.
Ранее посольство Белоруссии в Киеве заявило, что расценивает заявления представителей Украины как попытку вмешательства в их внутренние дела и оказания влияния на выбор белорусского народа.

"Украина категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.

По данным пресс-службы ведомства, также украинские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с "продолжением репрессий против участников мирных протестов в Белоруссии".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 14:51Протесты в Белоруссии
В Минске раскритиковали заявления главы МИД Украины
МИД Украины после проведения инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, это обернется для нее крахом.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Протесты в БелоруссииМИД УкраиныБелоруссияУкраинаВ мире
 
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