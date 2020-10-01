https://ria.ru/20201001/vmeshatelstvo-1578059065.html

Украина ответила на обвинения Минска во вмешательстве в дела Белоруссии

Министерство иностранных дел Украины заявило в четверг, что категорически отвергает обвинения властей Белоруссии во вмешательстве Киева в их внутренние дела. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:21

2020-10-01T16:21

2020-10-01T16:44

протесты в белоруссии

мид украины

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> заявило в четверг, что категорически отвергает обвинения властей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> во вмешательстве Киева в их внутренние дела.Ранее посольство Белоруссии в Киеве заявило, что расценивает заявления представителей Украины как попытку вмешательства в их внутренние дела и оказания влияния на выбор белорусского народа.По данным пресс-службы ведомства, также украинские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с "продолжением репрессий против участников мирных протестов в Белоруссии".МИД Украины после проведения инаугурации белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> заявил, что не считает его легитимным президентом. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев примет решение о введении санкций против властей Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если белорусская власть не найдет возможность для диалога с народом, это обернется для нее крахом.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201001/kuleba-1578052505.html

https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578052592.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид украины, белоруссия, украина, в мире