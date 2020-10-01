Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201001/vertolet-1578035343.html
В Нагорном Карабахе заявили, что сбили азербайджанский вертолет
Карабахские военные атаковали азербайджанский вертолет, сообщили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики. РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:31
2020-10-01T13:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
иран
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577960658_76:139:969:641_1400x0_80_0_0_ed4b84b9b18c3ec5862d5e082d61179f.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости.</strong> Карабахские военные атаковали азербайджанский вертолет, сообщили в пресс-службе Минобороны непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">республики</a>."Первого октября подразделения Армии обороны на южном участке линии соприкосновения близ высоты Варазатумб (Леле Тепе) сбили боевой вертолет противника, который упал на территорию Ирана", — говорится на странице ведомства в <a href="https://www.facebook.com/ArtsakhInformation/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.В Минобороны подчеркнули, что в случившемся нет никакого умысла, подобные случаи неизбежны, так как боевые действия ведутся у границ Ирана.Столкновения в Нагорном Карабахе обострились на прошлой неделе. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане — комендантский час и частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578032727.html
104 км по прямой до Иранской границы. Долго ж он падал.
10
9
нагорно-карабахская республика
иран
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577960658_232:138:944:672_1400x0_80_0_0_bfc950c194bdb2c41919586d96094db6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорно-карабахская республика, иран, азербайджан

В Нагорном Карабахе заявили, что сбили азербайджанский вертолет

10:31 01.10.2020 (обновлено: 13:06 01.10.2020)
 
© REUTERS / Defence Ministry of ArmeniaВоеннослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе
Военнослужащий стреляет из артиллерийского орудия во время боя с азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© REUTERS / Defence Ministry of Armenia
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Карабахские военные атаковали азербайджанский вертолет, сообщили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики.
"Первого октября подразделения Армии обороны на южном участке линии соприкосновения близ высоты Варазатумб (Леле Тепе) сбили боевой вертолет противника, который упал на территорию Ирана", — говорится на странице ведомства в фейсбуке.
В Минобороны подчеркнули, что в случившемся нет никакого умысла, подобные случаи неизбежны, так как боевые действия ведутся у границ Ирана.
Столкновения в Нагорном Карабахе обострились на прошлой неделе. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане — комендантский час и частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Уничтожение колонн противника в Карабахе. Кадры Минобороны Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 09:22
Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения армянской техники
 
Обсудить9
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаИранАзербайджан
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Евросоюз вводит санкции против Белоруссии
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
Лента новостейМолния