https://ria.ru/20201001/vertolet-1578035343.html

В Нагорном Карабахе заявили, что сбили азербайджанский вертолет

Карабахские военные атаковали азербайджанский вертолет, сообщили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики. РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:31

2020-10-01T10:31

2020-10-01T13:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

иран

азербайджан

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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости.</strong> Карабахские военные атаковали азербайджанский вертолет, сообщили в пресс-службе Минобороны непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">республики</a>."Первого октября подразделения Армии обороны на южном участке линии соприкосновения близ высоты Варазатумб (Леле Тепе) сбили боевой вертолет противника, который упал на территорию Ирана", — говорится на странице ведомства в <a href="https://www.facebook.com/ArtsakhInformation/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.В Минобороны подчеркнули, что в случившемся нет никакого умысла, подобные случаи неизбежны, так как боевые действия ведутся у границ Ирана.Столкновения в Нагорном Карабахе обострились на прошлой неделе. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане — комендантский час и частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578032727.html

Анатолий Бороздин 104 км по прямой до Иранской границы. Долго ж он падал. 10

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нагорно-карабахская республика

иран

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, иран, азербайджан