https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578029533.html

Центр Гамалеи раскрыл подробности испытаний вакцины от коронавируса

Добровольцы, участвующие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V", и медики, которые делают им прививки, не знают, что именно... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T06:09

2020-10-01T06:09

2020-10-01T09:10

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

александр гинцбург

общество

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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Добровольцы, участвующие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>", и медики, которые делают им прививки, не знают, что именно ставят — вакцину или плацебо, рассказал РИА Новости директор Центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Гинцбург уточнил, что с помощью этого кода исключается возможность введения добровольцу один раз вакцины, а второй раз — плацебо и наоборот.После завершения испытаний все добровольцы узнают, что им поставили.В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования стартовали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200930/vaktsina-1578013811.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, александр гинцбург, общество