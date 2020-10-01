Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201001/vaktsina-1578029533.html
Центр Гамалеи раскрыл подробности испытаний вакцины от коронавируса
Добровольцы, участвующие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V", и медики, которые делают им прививки, не знают, что именно... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T06:09
2020-10-01T09:10
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
александр гинцбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247113_0:0:2988:1681_1400x0_80_0_0_083f53db446907954c698383733672f1.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Добровольцы, участвующие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>", и медики, которые делают им прививки, не знают, что именно ставят — вакцину или плацебо, рассказал РИА Новости директор Центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Гинцбург уточнил, что с помощью этого кода исключается возможность введения добровольцу один раз вакцины, а второй раз — плацебо и наоборот.После завершения испытаний все добровольцы узнают, что им поставили.В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования стартовали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1578013811.html
10
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247113_257:0:2988:2048_1400x0_80_0_0_5c14984bb2eb3b85d3719b773260ca82.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", россия, александр гинцбург, общество

Центр Гамалеи раскрыл подробности испытаний вакцины от коронавируса

06:09 01.10.2020 (обновлено: 09:10 01.10.2020)
 
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени ГамалеиСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Добровольцы, участвующие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V", и медики, которые делают им прививки, не знают, что именно ставят — вакцину или плацебо, рассказал РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код", — сообщил он.

Гинцбург уточнил, что с помощью этого кода исключается возможность введения добровольцу один раз вакцины, а второй раз — плацебо и наоборот.
После завершения испытаний все добровольцы узнают, что им поставили.
В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования стартовали в Москве 7 сентября, а спустя два дня были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие сорок тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо — это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Шприц с вакциной против COVID-19 в поликлинике №121 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 17:15Распространение нового коронавируса
Фонд Гейтса договорился с 16 компаниями о производстве вакцин от COVID-19
 
Обсудить10
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияАлександр ГинцбургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Ученые рассказали, почему нельзя начинать день с кофе
10:31Древний платан в Дербенте стал "Российским деревом года"
10:31В Нагорном Карабахе заявили, что сбили азербайджанский вертолет
10:23В ДТП с автобусом под Тверью погиб человек
10:23ФБР и NCSC выпустили фильм об угрозах иностранной разведки в соцсетях
10:18Курс доллара упал до 77 рублей
10:14Двух "лимоновцев" задержали в Петербурге из-за листовок о Карабахе
10:10Суд заново рассмотрит иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
10:10В Турции опровергли сообщения СМИ о претензиях к российским летчикам
10:08Япония ослабила ограничения на въезд иностранцев
10:08Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования Китая
10:02Более 30 домов сгорели на юге России из-за природных пожаров
10:00Ереван призвал добровольцев в Карабахе координировать действия с военными
09:56На Эльбрусе нашли заблудившихся альпинистов из Подмосковья
09:51В Тюмени возбудили уголовное дело после гибели трех детей при пожаре
09:46Найдено натуральное средство от коронавируса
09:39В Карабахе рассказали о потерях азербайджанской стороны
09:35Володин рассказал о приоритетах в работе Госдумы в октябре
09:31Чижов оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
09:28Правительство продлило программу туристического кешбэка
Лента новостейМолния