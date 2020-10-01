Руководитель полета рассказал о сложностях при поиске места утечки на МКС
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Утечка воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции "безумно малая", она то есть, то нет, а отверстие можно так и не найти, сообщил экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
Согласно трансляции переговоров, ведущейся НАСА, Соловьев сказал экипажу, что падение давления на станции составляет 1-2 миллиметра ртутного столба в сутки. По его словам, ситуация осложняется тем, что течь переменная.
"Зараза какая - то течет, то не течет", - пояснил руководитель полета, добавив, что за последние 15 часов давление держалось стабильным.
Соловьев отметил, что такую течь даже нет смысла искать американским течеискателем. "Его хрен найдешь это отверстие", - добавил руководитель полета.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
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