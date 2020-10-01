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РИА Наука
https://ria.ru/20201001/utechka-1578042771.html
Руководитель полета рассказал о сложностях при поиске места утечки на МКС
Утечка воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции "безумно малая", она то есть, то нет, а отверстие можно так и не найти, сообщил РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:24
2020-10-01T12:24
риа наука
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Утечка воздуха в российском модуле "Звезда" на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> "безумно малая", она то есть, то нет, а отверстие можно так и не найти, сообщил экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.Согласно трансляции переговоров, ведущейся <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, Соловьев сказал экипажу, что падение давления на станции составляет 1-2 миллиметра ртутного столба в сутки. По его словам, ситуация осложняется тем, что течь переменная."Зараза какая - то течет, то не течет", - пояснил руководитель полета, добавив, что за последние 15 часов давление держалось стабильным.Соловьев отметил, что такую течь даже нет смысла искать американским течеискателем. "Его хрен найдешь это отверстие", - добавил руководитель полета.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
https://ria.ru/20200930/kosmos-1577988222.html
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

Руководитель полета рассказал о сложностях при поиске места утечки на МКС

12:24 01.10.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерРассвет над Байкалом с борта МКС
Рассвет над Байкалом с борта МКС - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Утечка воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции "безумно малая", она то есть, то нет, а отверстие можно так и не найти, сообщил экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
Согласно трансляции переговоров, ведущейся НАСА, Соловьев сказал экипажу, что падение давления на станции составляет 1-2 миллиметра ртутного столба в сутки. По его словам, ситуация осложняется тем, что течь переменная.
"Зараза какая - то течет, то не течет", - пояснил руководитель полета, добавив, что за последние 15 часов давление держалось стабильным.
Соловьев отметил, что такую течь даже нет смысла искать американским течеискателем. "Его хрен найдешь это отверстие", - добавил руководитель полета.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 11:46РИА Наука
Эксперт оценил ситуацию с утечкой воздуха на российском сегменте МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
 
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РИА НаукаИван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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