https://ria.ru/20201001/urozhay-1578036053.html

Минсельхоз Подмосковья рассказал о ходе уборочной кампании в регионе

Уборочная кампания зерновых, зернобобовых и масличных культур в Московской области подходит к концу, убрано около 95% посеянных площадей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T10:45

2020-10-01T10:45

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новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. Уборочная кампания зерновых, зернобобовых и масличных культур в Московской области подходит к концу, убрано около 95% посеянных площадей, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Razin1" target="_blank">Андрей Разин</a>.Он также добавил, что в настоящее время продолжается активная уборка картофеля и овощей открытого грунта."На 30 сентября накопан картофель с площади 7,5 тысяч гектар в объеме 181,8 тысяча тонн при урожайности 242 центнера с гектара и собраны овощи с площади 3,6 тысяч гектар в объеме 103,7 тысяч тонн", — добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200930/aktsiya-1578022867.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)