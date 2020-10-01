Минсельхоз Подмосковья рассказал о ходе уборочной кампании в регионе
10:45 01.10.2020 (обновлено: 14:01 01.10.2020)
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Уборочная кампания зерновых, зернобобовых и масличных культур в Московской области подходит к концу, убрано около 95% посеянных площадей, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.
"В настоящее время зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 155 тысяч гектар, что составляет 93% от плана, валовый сбор составил 518,9 тысяч тонн при урожайности 33,8 центнера с гектара. Масличные культуры убраны с площади 25,8 тысяч гектар, валовый сбор составил 61,2 тысяч тонн при урожайности 23,7 центнера с гектара, что в 3 раза больше уровня прошлого года. В ближайшую неделю планируем завершить сбор данных культур ", — рассказал Разин.
Он также добавил, что в настоящее время продолжается активная уборка картофеля и овощей открытого грунта.
"На 30 сентября накопан картофель с площади 7,5 тысяч гектар в объеме 181,8 тысяча тонн при урожайности 242 центнера с гектара и собраны овощи с площади 3,6 тысяч гектар в объеме 103,7 тысяч тонн", — добавил собеседник агентства.