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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201001/urozhay-1578036053.html
Минсельхоз Подмосковья рассказал о ходе уборочной кампании в регионе
Уборочная кампания зерновых, зернобобовых и масличных культур в Московской области подходит к концу, убрано около 95% посеянных площадей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T10:45
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новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости</strong>. Уборочная кампания зерновых, зернобобовых и масличных культур в Московской области подходит к концу, убрано около 95% посеянных площадей, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Razin1" target="_blank">Андрей Разин</a>.Он также добавил, что в настоящее время продолжается активная уборка картофеля и овощей открытого грунта."На 30 сентября накопан картофель с площади 7,5 тысяч гектар в объеме 181,8 тысяча тонн при урожайности 242 центнера с гектара и собраны овощи с площади 3,6 тысяч гектар в объеме 103,7 тысяч тонн", — добавил собеседник агентства.
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андрей разин, московская область (подмосковье)

Минсельхоз Подмосковья рассказал о ходе уборочной кампании в регионе

10:45 01.10.2020 (обновлено: 14:01 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Уборочная кампания зерновых, зернобобовых и масличных культур в Московской области подходит к концу, убрано около 95% посеянных площадей, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

"В настоящее время зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 155 тысяч гектар, что составляет 93% от плана, валовый сбор составил 518,9 тысяч тонн при урожайности 33,8 центнера с гектара. Масличные культуры убраны с площади 25,8 тысяч гектар, валовый сбор составил 61,2 тысяч тонн при урожайности 23,7 центнера с гектара, что в 3 раза больше уровня прошлого года. В ближайшую неделю планируем завершить сбор данных культур ", — рассказал Разин.

Он также добавил, что в настоящее время продолжается активная уборка картофеля и овощей открытого грунта.
"На 30 сентября накопан картофель с площади 7,5 тысяч гектар в объеме 181,8 тысяча тонн при урожайности 242 центнера с гектара и собраны овощи с площади 3,6 тысяч гектар в объеме 103,7 тысяч тонн", — добавил собеседник агентства.
Экологическая акция Наш лес в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 20:16Новости Подмосковья
В Подмосковье завершилась экологическая акция "Наш лес"
 
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
 
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