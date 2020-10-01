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Пожар в Луганской области перекинулся на КПП
Пожар в Луганской области перекинулся на территорию контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская", уже повреждены некоторые элементы инфраструктуры КПП,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:18
2020-10-01T14:18
лнр
мвд украины
луганская область
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 1 окт – РИА Новости.</strong> Пожар в <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской области</a> перекинулся на территорию контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская", уже повреждены некоторые элементы инфраструктуры КПП, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.Ранее пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации заявила о закрытии КПП "Станица Луганская" из-за детонации взрывных устройств, произошедшей вследствие пожаров в Луганской области."Огонь распространился в КПВВ "Станица Луганская". Сейчас в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры. На место прибыли пожарные, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В среду пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации сообщила, что спасатели борются с пожарами в ряде населенных пунктов на подконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Луганской области, огонь уничтожил три жилых дома. Позднее в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> сообщили, что спасатели тушат 68 гектаров леса в Луганской области, местных жителей эвакуируют, есть угроза распространения огня из-за ветра. В четверг госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что ориентировочная площадь, пройденная огнем в Луганской области, составляет около 9,3 тысячи гектаров. Погибли девять человек и 12 госпитализированы.
https://ria.ru/20200930/donbass-1577998819.html
луганская область
киев
украина
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лнр, мвд украины, луганская область, киев, украина, в мире

Пожар в Луганской области перекинулся на КПП

14:18 01.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожар в одном из домов Луганска, загоревшемся в результате попадания снаряда во время артиллерийского обстрела города украинскими силовиками
Пожар в одном из домов Луганска, загоревшемся в результате попадания снаряда во время артиллерийского обстрела города украинскими силовиками - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Пожар в Луганской области перекинулся на территорию контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская", уже повреждены некоторые элементы инфраструктуры КПП, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Ранее пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации заявила о закрытии КПП "Станица Луганская" из-за детонации взрывных устройств, произошедшей вследствие пожаров в Луганской области.
"Огонь распространился в КПВВ "Станица Луганская". Сейчас в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры. На место прибыли пожарные, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В среду пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации сообщила, что спасатели борются с пожарами в ряде населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, огонь уничтожил три жилых дома. Позднее в МВД Украины сообщили, что спасатели тушат 68 гектаров леса в Луганской области, местных жителей эвакуируют, есть угроза распространения огня из-за ветра. В четверг госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что ориентировочная площадь, пройденная огнем в Луганской области, составляет около 9,3 тысячи гектаров. Погибли девять человек и 12 госпитализированы.
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